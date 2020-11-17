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Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda 09.11.2020-16.11.2020 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 09.11.2020 – 16.11.2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda 09.11.2020-16.11.2020 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

17 Kasım 2020 Salı 11:29

Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 2.235 kişinin talebi karşılanmış, 

 

  • Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 105 kişiye idari, 56 kişiye ise adli işlem yapılmış, 

 

  • 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 7.506 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş, 

 

  • COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.861 iş yeri, 24.025 kez denetlenmiş, 414 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış, 

 

  • Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 187.054 şahıs sorgulanmış, 397 aranan şahıs yakalanmış, 19.685 iş yeri kontrol edilmiş, 72 iş yerine idari işlem uygulanırken,  sosyal mesafe kuralını ihlal eden 97 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1.661 kişiye idari işlem yapılmış, 

 

  • 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden,  vatandaşlarımız tarafından yapılan 267 talep yerine getirilmiş, 

 

  • Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 75.645 araç kontrol edilirken,  113.276 şahıs sorgulanmıştır. 

 

  • İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 104 kişi zorunlu olarak, 168 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 272 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır. 

Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Son günlerde vaka sayılarındaki artış hepimizi daha dikkatli olmaya mecbur ediyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak, uymayanları da uygun lisanla uyararak destek vermeleri en büyük beklentimizdir. 

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 

 
                                                                                                            KOCAELİ VALİLİĞİ 








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