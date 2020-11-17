Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda 09.11.2020-16.11.2020 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 104 kişi zorunlu olarak, 168 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 272 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.

Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Son günlerde vaka sayılarındaki artış hepimizi daha dikkatli olmaya mecbur ediyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak, uymayanları da uygun lisanla uyararak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.