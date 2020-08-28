Covid-19 tedbir denetimleri devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 987 iş yeri denetlenerek 19 bin 412 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 36 ve maske takmayan 41 kişiye para cezası verildi.



Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden

27.08.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 987 iş yeri denetlenmiş olup 19.412 şahıs

sorgulandı.





Yapılan denetimlerde;

Karantina ihlali yapan 36 şahsa,

Maske takmadığı için 41 şahsa,

İdari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan