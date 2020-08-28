İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 987 iş yeri denetlenerek 19 bin 412 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 36 ve maske takmayan 41 kişiye para cezası verildi.
Covid-19 tedbir denetimleri devam ediyor
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 77 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 987 iş yeri denetlenerek 19 bin 412 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 36 ve maske takmayan 41 kişiye para cezası verildi.