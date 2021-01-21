COVID-19’la Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Bugüne Kadar Yürütülen Faaliyet ve Denetimlerler

Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerine uygun olarak Sağlık Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında vatandaşlarımız ve her bir meslek dalı için uyulması gerekli kuralları belirleyen rehberler hazırlanmış, İçişleri Bakanlığınca da salgının önlenmesi için alınması gerekli idari tedbirler ve bunlara uymayanlar için yaptırımları öngören genelgeler ve emirler yayımlanarak uygulanmak üzere Valilik ve Kaymakamlıklara gönderilmiştir. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gelen emirler doğrultusunda Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 22.03.2020 – 18.01.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;



 Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 395.694 talep karşılanmış,

 Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 2.122 kişiye idari, 872 kişiye de adli işlem yapılmış,

 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda 555.651 kez ikametlerine gidilerek evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,

 COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.152 iş yeri, 516.703 kez denetlenmiş, 2.52 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,

 Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 4.377.104 şahıs sorgulanmış, 12.775 aranan şahıs yakalanmış, 396.123 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2.378 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 26.552 kişiye idari işlem yapılmış,

 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 78.498 talep yerine getirilmiş,

 Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 5.418.501 araç kontrol edilirken, 7.910.969 şahıs sorgulanmıştır.

 Pandemi nedeniyle alınan tedbirler, izolasyon kurallarını ihlal ve zorunlu nedenler (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 2.262 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.

 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler

ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 2.511 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır.

 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3.271 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır.

Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

KOCAELİ

VALİLİĞİ



