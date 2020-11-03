Çözüm Eğitim Kurumlarından Kan Bağışı Kampanyası





Gebze Çözüm Eğitim Kurumları, Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) kapsamında kan

bağışı kampanyası düzenledi. Kurumlarımızın idareci, öğretmen, personel ve

öğrencilerinin dahil olduğu kampanya Gebze Kent Meydanında bulunan Kan Bağışı

Merkezinde gerçekleştirildi. Kampanya görevlilerinin daveti ile Gebzeli

vatandaşlarımızın da katıldığı kan bağışına yoğun ilgi oldu.

Kan bağışı kampanyasına katılım sağlayan Gebze halkına; kurumlarımızın öğrenci,

öğretmen, idareci ve personeline çok teşekkür ederiz.

Kan bağışı merkezi görevlilerine ve 152 yılını kutlayan Türk Kızılayına da ayrıca