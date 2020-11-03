Çözüm Eğitim Kurumlarından Kan Bağışı Kampanyası

Gebze Çözüm Eğitim Kurumları, Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) kapsamında kan
bağışı kampanyası düzenledi. Kurumlarımızın idareci, öğretmen, personel ve
öğrencilerinin dahil olduğu kampanya Gebze Kent Meydanında bulunan Kan Bağışı
Merkezinde gerçekleştirildi. Kampanya görevlilerinin daveti ile Gebzeli
vatandaşlarımızın da katıldığı kan bağışına yoğun ilgi oldu.
Kan bağışı kampanyasına katılım sağlayan Gebze halkına; kurumlarımızın öğrenci,
öğretmen, idareci ve personeline çok teşekkür ederiz.
Kan bağışı merkezi görevlilerine ve 152 yılını kutlayan Türk Kızılayına da ayrıca
teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz.