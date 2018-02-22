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Cüce su aygırı “Mela“1 yaşında

Darıca'daki hayvanat bahçesinde Türkiye'nin ilk cüce su aygırı olarak dünyaya gelen Mela'nın birinci doğum günü, hazırlanan özel pastayla kutlandı

Cüce su aygırı 'Mela'1 yaşında

22 Şubat 2018 Perşembe 13:58

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin cüce su aygırları "Rube" ve "Malya" çiftinin ilk yavrusu olarak geçen yıl 22 Şubat'ta dünyaya gelen Mela'nın kafesi ismi yazılı balonlarla süslendi.

Kafesine sevdiği besinlerden diyetine uygun hazırlanan kuru mama, havuç, brokoli ve karnabahardan oluşan pasta konulan Mela, daha sonra annesiyle alana alınarak aralarında sık verilmeyen meyvelerin de olduğu yiyeceklerle buluşturuldu.

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner Elçin Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mela'nın annesi tarafından sahiplenilmesi sayesinde gelişimini hızla ve sağlıklı şekilde sürdürdüğüne değinerek, yaklaşık 70 kilograma ulaştığını söyledi.

Doğada 2 ya da 3 bin civarında cüce su aygırı bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, cüce su aygırlarının bu nedenle Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik tarafından nesilleri tehlikede olduğu gerekçesiyle kırmızı listeye alındıklarını ifade etti.

Göktaş, nüfuslarının azalmasının en büyük sebeplerinden birinin insanların doğal yaşam alanlarını tahrip etmesi olduğuna işaret ederek, cüce su aygırlarıyla ilgili tüm bilgilerin hayvanat bahçelerinden temin edilebildiğini, bu nedenle hayvanat bahçelerinin türün korunmasında büyük önem taşıdığını öne sürdü.

Elçin Göktaş, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi olarak nesli tükenme tehlikesi altında olan cüce su aygırlarının soylarının devamını sağlamak ve bu konudaki farkındalığın artmasına katkıda bulunmaktan büyük gurur duyduklarını kaydetti.



AA
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