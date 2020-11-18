banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çuhane Caddesinde Risk Teşkil Eden Çınarlar Kaldırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstanbul Üniversitesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan rapor doğrultusunda Çuhane Caddesinde risk oluşturan çınar ağaçlarını kaldırıyor.

Çuhane Caddesinde Risk Teşkil Eden Çınarlar Kaldırılıyor

18 Kasım 2020 Çarşamba 12:35

Çuhane Caddesinde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Başiskele ilçesi Çuhane Caddesinde bulunan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması
yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kaldırılan çınar ağaçlarının yerine yeni Çınar ağaçları dikilecek.
DEVRİLME RİSKİ BULUNUYOR
19 Haziran 2019 yılında yürüyüş yolunda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi çınar ağacı yıkılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu olayın ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğiyle İzmit Yürüyüş yolu ve Başiskele ilçesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan tarihi çınar ağaçlarının özel bilgisayarlarla röntgeni çekilmişti. İzmit Yürüyüş yolunda tamamlanan çalışmaların ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Çuhane Caddesinde çalışmalara başladı.

15 AĞAÇ KALDIRILACAK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler
Dairesi ekipleri Çuhane caddesinde risk teşkil eden 15 ağacı kaldırdı. Kaldırılan ağaçların yerine yeni Çınar ağaçları dikilecek.

67 AĞAÇ BUDANACAK
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Çuhane caddesinde bulunan 67 çınar ağacında ise budama çalışması yapılacak.

YÜRÜYÜŞ YOLUNA FİDANLAR DİKİLDİ
Daha önce İzmit Yürüyüş yolunda yapılan çalışmaların ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan rapor doğrultusunda kaldırılan 22 Çınar ağacının yerine 11 Kasım Çarşamba günü 22 yeni Çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından dikilmişti. Çuhane Caddesinde yapılacak çalışmaların ardından da en uygun zamanda bölgeye yeni Çınar ağaçları dikilecek.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ ile MŞÜ Arasında Akademik İş Birliği GTÜ ile MŞÜ Arasında Akademik İş Birliği
EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2 TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2 TAKSİT ÖDEMELERİ...
UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı UlaşımPark, engelleri ortadan kaldırdı
Büyükşehirle Eğitime Sanat Arası Büyükşehirle Eğitime Sanat Arası
Kocaeli Kongre Merkezi Üstgeçidi Yılsonuna Hazır Kocaeli Kongre Merkezi Üstgeçidi Yılsonuna Hazır
368 adet İdari para cezası 368 adet İdari para cezası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GTÜ ile MŞÜ Arasında Akademik İş Birliği
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın Muş Alparslan Üniversitesi...

Haberi Oku