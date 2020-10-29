banner546
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CUMA HUTBESİ

Diyanet işleri başkanlığının 30.10.2020 tarihindeki cuma sohbet konusu " PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK ”

CUMA HUTBESİ

29 Ekim 2020 Perşembe 15:53

 Tarih: 30.10.2020






PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: Servet ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.”[1]

Aziz Müminler!

Çocuk, bize bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Yuvalarımızın en masum misafiri, hanelerimizin bereketidir. Onlar, hayatımızın neşesi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle göz aydınlığımızdır. Amel defterimizi daima açık tutacak olan iyilik kaynağımızdır. En nadide emanetimiz, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilemizdir.

Kıymetli Müslümanlar!

Çocuklarımızla ilişkilerimize yön veren en değerli rehberimiz, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizdir. O, yaratılmışlar içinde en çok çocukları sevmiştir. En çok çocuklara açılmıştır onun merhamet yüklü yüreği. Çocukların başını okşayarak, onları bağrına basarak, öpüp koklayarak göstermiştir engin merhametini. Çocukları ve torunlarının yanı sıra etrafındaki tüm çocuklar onun şefkatinden doyasıya nasiplenmiştir. 

 

Değerli Müminler!

Resûl-i Ekrem, çocuklara değer verir, onlara değerli olduklarını hissettirirdi. Yanı başında çocuklara yer ayırır, bir şey ikram ederken önce çocuklardan başlardı. Yanlarından geçerken selâm verip hatırlarını sorardı. Bazen onlarla şakalaşır, hatta oyunlarına eşlik ederdi. Üzülmelerine, güven duygularının zedelenmesine müsaade etmezdi. Hangi hatayı işlemiş olursa olsunlar, onları sabırla dinler, öğütler verirdi. Kız çocuklarına ve yetimlere ayrı bir önem verir, onları en aziz emanet bilir, hor görülmelerine asla izin vermezdi. Peygamberimizin bütün gayreti çocukların şahsiyetli bir şekilde büyümeleri, imanlı ve güzel ahlaklı bir nesil olarak yetişmeleri içindi. 

Aziz Müslümanlar!

Bugün insanlık Peygamber Efendimizin çağları aşan örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. O halde “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.”[2] buyuran Sevgili Peygamberimize kulak verelim. Özümüzle, sözümüzle, davranışımızla çocuklarımıza örnek olalım. Onları ilgimizden ve sevgimizden mahrum bırakmayalım. Şefkat ve merhametle, Allah’a kulluk ve sorumluluk bilinci ile yetiştirelim. Maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarını da gözetelim. Unutmayalım ki çocuğa gösterilen sevgi ve ilgi, verilen ahlak ve değer eğitimi dünya ve ahiretimiz için en hayırlı yatırımdır.

 


[1] Kehf, 18/46.

[2] Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.

 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KIZILAY HAFTASI BAŞLIYOR KIZILAY HAFTASI BAŞLIYOR
Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsu Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsu
DARICA’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI DARICA’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI
Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü...
Cumhuriyetin Kuruluşu Kocaeli’de İlan Edildi Cumhuriyetin Kuruluşu Kocaeli’de İlan Edildi
Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla Kocaeli Gelincik Tarlasına Döndü Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla Kocaeli Gelincik...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KIZILAY HAFTASI BAŞLIYOR
Türk Kızılay Darıca Şubesi Kızılay Haftasını Kutluyor...Kızılay Bu Yıl Öğrencilere EBA TV’den...

Haberi Oku