"Cumhur ittifakı beka meselesidir"

Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Ak Parti Gençlik Kollarıyla birlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtırken, Cumhur İttifakı’nın milli beka için önemli bir birliktelik olduğuna vurgu yaptı.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Bıyık, kendisinin de ailesiyle birlikte Darıca’da yıllardır esnaflık yaptıklarına vurgu yaparken, “Bir esnaf olarak esnafın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. 9 yıl ilçe başkanlığı yaptım. İlçemdeki esnafımızın sorunlarını yakından bilen biriyim. Her zaman sizlerle iç içe olduk. Belediye başkanı olduktan sonra yine sizlerle birlikte olacağız, sizin sorununuz bizim sorunumuzdur.” diyerek esnaflarla hasbihal etti.

Esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye eden Bıyık, “ MHP ile ile kurduğumuz Cumhur ittifakı milli beka için önemlidir. Devletin bekasını, milletin birlik ve beraberliğini, toplumun huzur ve refahını düşünen bir ittifaktır. Bu ittifak bu vatandan, bu bayraktan asla ödün vermeyeceklerin kurduğu bir ittifaktır. Cumhur İttifakı halkımızın da teveccühüyle sandıktan başarıyla çıkacaktır. “ diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.





