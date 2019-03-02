banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Cumhur ittifakı beka meselesidir"

Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Ak Parti Gençlik Kollarıyla birlikte esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtırken, Cumhur İttifakı’nın milli beka için önemli bir birliktelik olduğuna vurgu yaptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:00

Esnaflara hayırlı işler dileyen Bıyık, kendisinin de ailesiyle birlikte Darıca’da yıllardır esnaflık yaptıklarına vurgu yaparken,  “Bir esnaf olarak esnafın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. 9 yıl ilçe başkanlığı yaptım. İlçemdeki esnafımızın sorunlarını yakından bilen biriyim. Her zaman sizlerle iç içe olduk. Belediye başkanı olduktan sonra yine sizlerle birlikte olacağız, sizin sorununuz bizim sorunumuzdur.” diyerek esnaflarla hasbihal etti.

Esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye eden Bıyık, “ MHP ile ile kurduğumuz Cumhur ittifakı milli beka için önemlidir. Devletin bekasını, milletin birlik ve beraberliğini, toplumun huzur ve refahını düşünen bir ittifaktır. Bu ittifak bu vatandan, bu bayraktan asla ödün vermeyeceklerin kurduğu bir ittifaktır. Cumhur İttifakı halkımızın da teveccühüyle sandıktan başarıyla çıkacaktır. “ diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’ ‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Millet İttifakından Esnaf Turu Millet İttifakından Esnaf Turu
Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri
Perşembe günü verilmeye başlanacak! Perşembe günü verilmeye başlanacak!
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı! Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!
Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Tatlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hacı Yıldırım adaylık sürecini ve mahallesinin sorunlarını anlattı....

Haberi Oku