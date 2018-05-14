Cumhur İttifakı Gebze’de bir araya geldi

AK Parti, MHP ve BBP’nin 24 Haziran seçimleri öncesinde kurduğu Cumhur İttifakı ortak çalışma planı belirledi. Aday adaylık süreci ve adayların belirlenmesi gibi çalışmaların ardından Cumhur İttifakı, haftaya bir araya gelerek başladı. Sabah kahvaltısında buluşan 3 partinin İlçe Başkanı, seçim süreci ile ortak çalışma planı belirledi..

İTTİFAK YAPTIK

Düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar yaptı. Başkan Ayar, “Önümüzdeki seçimle ilgili MHP ve BBP ile bir ittifak yaptık. Türkiye’nin istikbali ve istikrarı söz konusu olduğu zaman bu ülkenin siyasi partilerin bir araya geldiğini gördük. Aynı birlikteliği 15 Temmuz’dan sonra İstanbul’da yapılan mitingde de gördük. 24 Haziran seçimlerinin hayırlı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Biz de Gebze’de aynı doğrultuda ilerliyoruz. Milletvekilliği aday sıralamasında İlk 8’inci sırada Gebze Bölgesi’nden iki vekil adayı istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Gebze bölgesini temsil edecek milletvekilimiz olacak.” diye konuştu.

GİZLİ PAZARLIKLARA İNAT

AK Parti İlçe Başkanı Ayar’ın ardından MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir bir konuşma yaptı. Başkan Taşdemir, “15 Temmuz hadiseleri sonrasında ülkemiz çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmiş, iç ve dışardaki güçler bizi bölmeye çalışmıştır. Böyle durumlar söz konusu olduğunda genel başkanımız Türk milletinin yanında olarak ittifaklar yapmıştır. 16 Nisan referandumunda yeni bir yönetim anlayışı gerçekleşti. Genel başkanımızın öngörüsü ile erken seçim kabul edildi. 24 Haziranda hep beraber seçimlerimizi yapacağız. Gizli kapılar arkasında pazarlık yapanlara inat MHP Genel Başkanı ittifak yapılması gerektiğini düşünerek ittifak konusunda teklifte bulunmuş, en sonda ittifak yapılmıştır. Her şey milletimizin önünde, milletimizin huzurunda ittifak oluşturulmuştur. İnşallah 24 Haziranda büyük Türk milleti sonsözünü söyleyecek, abidik gubidik ittifak yapanlara inat 24 Haziranda gereken dersi büyük Türk milleti verecektir. Bu yüzden 24 Haziranda aday çıkarmadık. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’liler olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmek için elimizden ne geliyorsa, bütün gücümüzle çalışacağız. Burada bir talebimiz var. Sadece cumhurbaşkanı seçerek cumhur hükümetinin seçilmesinden ziyade MHP’de parlamentoda güçlü olarak temsil edilecek. 2023 hedeflerine tüm hızıyla koşacağız. Şimdiden 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi

İTTİFAKA DESTEK VERİYORUZ

MHP Gebze İlçe Başkanı Taşdemir’in ardından son olarak BBP Gebze İlçe Başkanı Zülfikar Şahin bir konuşma yaptı. Başkan Şahin, “Bu ülke başkasının değil, bu ülkeyi böldürmemek için elimizden geleni yapacağız. Cumhur ittifakına sonuna kadar destek veriyoruz. Cumhur ittifakının önemini herkes daha iyi anlamalı ve anlatmalı. Bu yüzden bize daha çok iş düşüyor. Karşımızda yalan söyleyen insanlar var. Daha çok çalışmalıyız. Bize göre doğru olanı savunmayı devam edeceğiz. Seçim ikinci tura kalmadan ilk turda bitecektir.” dedi.