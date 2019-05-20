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Cumhur İttifakı İftarda Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP Darıca İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği teşkilat iftarına katıldı. Birlik beraberlik mesajları veren Bıyık, Cumhur ittifakı birlikteliğinin sürdüğünü vurguladı.

Cumhur İttifakı İftarda Buluştu

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:52

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MHP Darıca İlçe Teşkilatı, teşkilat iftarında bir araya geldi. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı iftarda birlik beraberlik mesajları verildi. MHP Darıca İlçe Teşkilatı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Başkan Bıyık’ın yanı sıra MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte MHP’li teşkilat mensupları katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI ÜLKEMİZİN GELECEĞİ

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, iftara katılan misafirlere teşekkür ederken teşkilatlara birlik beraberlik mesajları verdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları vererek “Cumhur İttifakı birlikteliği Darıca’da en güzel şekliyle devam ediyor. Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da meydanlarda halkımız tarafından kurulan ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir ittifaktır. Birlikteliğimizi bozmadan sürdürmek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte MHP ve AK Partili teşkilat mensupları iftardan sonra çay sohbetinde de bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular.

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