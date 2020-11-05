Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Kasım Pazar Günü Kocaeli’ye gelecek

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve yönetimini makamında konuk etti. “İnandığımız yolda dosdoğru yürüyeceğiz” diyerek konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “8 Kasım

Pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı kentimizde büyük gururla ağırlayacağız” dedi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın da yer aldığı birliktelikte, “Bu dava, memleket davasıdır” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Ana kademe yönetimlerimizden mahalle başkanlarımıza kadar tüm teşkilat mensuplarımız okçular tepesini asla boş bırakmayacaktır. Nöbetimizi hakkıyla tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZ BU TOPRAKLARI KANLARIYLA SULADI”

“Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği o büyük sorumluluğu çok iyi biliyoruz” diyerek konuklarıyla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Ülkemiz çıkarlarını koruyan bir lidere sahibiz. Dünya’yı yöneten aktörlerin karşısında yüzlerine bakarak “Dünya 5’ten büyüktür” diyen bir Cumhurbaşkanımız var” ifadelerini sarf etti. Küresel düzenin yeniden yapılanma sürecinin dünya üzerinde getirdiği sıkıntılar karşısında Türkiye’nin kararlılıkla hareket ettiğinin de dile getirildiği ziyarette, “Hep birlikte sahada var gücümüzle çalışmaya

devam edeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Şehitlerimiz bu toprakları kanlarıyla suladı. Bu fedakârlıkların karşılığı asla ödenmez. Ancak ülkemizin daha güçlü olabilmesi için bizlerde çok çalışacağız” şeklinde konuştu.



“MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin büyük bir medeniyet kodlarına sahip olduğunu da ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, konuklarıyla Kandıra’ya yapılan ve planlanan yatırımlarla alakalı da bilgi aktardı. “Bu kadim topraklar üzerinde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizin sahip olduğu böyle büyük bir mirasın gelecek nesillere aktarmak çok önemli bir görevdir. Bizler bu görevi layıkıyla yapmak için gayret edeceğiz. Bu emaneti daha ileriye taşımak, 2023, 2053, 2071 hedeflerine