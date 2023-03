Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun kurulacağını duyurdu

- “Ülkemizi afetlere hazırlıklı afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir yer haline getirelim”

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda kapanış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun da kurulacağını duyurdu.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı, Dolmabahçe Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kapanış konuşması yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun da kurulacağını duyurdu. Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getirileceğini belirtti. Vatandaşlara çağırıda bulunan Erdoğan, “kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz. Ama bir an önce şu sağlam olmayan her an, her türlü tehditle karşı karşıya olduğumuz şu binaları boşaltın ki biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar hepsini tek tek yapalım” ifadelerini kullandı.

“6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz”

6 Şubat depremlerinin afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Ülkemizin bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden heyetimizin pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Esasen biz aynı anda pek çok risk ile mücadele etmek zorunda olan bir ülkeyiz. Sel deprem gibi afetlerden teröre kadar hepsiyle birlikte mücadele etmemiz şarttır. Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak, tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Sadece ortak akılla değil onunla birlikte ortak vicdan, ortak ahlak, ortak vizyon, birliğiyle Türkiye’yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Depreme karşı bina stokumuzu yenilemek başta olmak üzere geçmişte mesafe kat etmekte epeyce zorlandığımız sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizde alay edenler olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları da yerle bir etti. İnşallah bundan sonra hem yönetim, hem toplum, hem de bilim dünyası olarak daha süratli, daha pratik, daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiğini hususunda kimsenin şüphesinin kalmadığına inanıyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hâlihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır”

Cumhurbaşkanlığı bünyesine Afet Yönetimi Politikaları Kurulu’nu ekleyeceklerini dile getiren Erdoğan, “Biz aynı anda pek çok riskle birlikte riskle mücadele etme mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Depremi yangından, sele heyelandan teröre sığınmacı krizinden ayrı göremeyiz. Hepsiyle birlikte mücadele etmemiz şarttır. Bugün ki toplantımızı afet yönetiminde yeni bir paradigma inşası yolunda bir ilk adım olarak görüyoruz. Deprem sahasındaki ve koordinasyon süreçlerindeki pratiklerimizi, bilim insanlarımızın ve her alandaki uzmanlarımızın birikimleri ile harmanlayarak, bundan sonraki adımlarımızı atacağız. Bu toplantıda gördüğünüz gibi yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar, hepsi kayda alındı ve bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hâlihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi afetlere hazırlıklı afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir yer haline getirelim”

Türkiye’yi afetlere hazırlıklı ve dirençli haline getirebilmek adına vatandaşlara çağırıda bulunan Erdoğan, “Çok çile çektik. Maalesef zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza ne olur bize yardımcı olun. Bakın kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz. Ama bir an önce şu sağlam olmayan her an, her türlü tehditle karşı karşıya olduğumuz şu binaları boşaltın ki biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar hepsini tek tek yapalım. Az önce ekranda da gördüğünüz gibi bu güzel binaları inşa ederek sizleri buralara taşıyalım. Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu 11 vilayette başımıza gelen bu deprem felaketinden sonra gerek bu 11 vilayet, gerekse ülkemizin genelinde İnşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirme ile birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle bir adım atacağız. Vatandaşımız bu bölgede bizden iş de istiyor. Köy evlerinde de evin brütlerin içerisinde ahırları da olacak. Bu ahırlar aynı zamanda vatandaşımızın meslekleri olacak. Her şeyini buralardan üretebilecek. Bu şekilde köy evleri de olacak. Biz bunu Manavgat yangınında yaptık. Aynı şekilde diğer birçok yerlerde Simav'da vesaire bütün buralarda bunları yaptık. Şimdi oralarda benim vatandaşım mutlu. Burada da köy evleri ve şehir merkezleri planlanacak. Zemin artı üçü geçmemesi benin arzum, isteğim. Bunu arkadaşlara da belirttim. İnşallah değerli hocalarımız ve ekibimizle bunu yapacağız. Bu şekilde yaparak ve hafif malzeme kullanarak konutları yapmak gerekiyor. Herhangi bir tehdit altında da kalmamamız gerekiyor. Hocalarımızın çalışmalarda aktif rol almasını bekliyorum. Bakan arkadaşlarımın da sizinle çalışmak konusunda istekli olduğunu düşünüyorum. Ve gelin hep beraber Türkiye için hemen şimdi diyerek ülkemizi afetlere hazırlıklı afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir yer haline getirelim” şeklinde konuştu.

İHA