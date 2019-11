Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin lafla istismarını yapmadık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"ne iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:00