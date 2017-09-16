Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEOG'un kaldırılması lazım" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı" dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 10:34