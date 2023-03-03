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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağız" (VİDEOLU HABER)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza töreninde yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

03 Mart 2023 Cuma 18:28

                  
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin 6 Şubat sabahı yaşadığı 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremle eşi benzeri görülmemiş genişlikte bir alanda ve şiddette sarsıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hem fikirler yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz. Hasar tespit çalışmaları neticesinde yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye’ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi nitelik taşıyor" dedi. 
 
  "Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum" 
  Anlaşmayla ekonomik ve ticari işbirliği konusunda her iki ülkenin yeni bir safhaya girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 1 sene içinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve ticaretin önündeki engeller kalkacak, KOBİ'ler dahil olmak üzere yatırım ve girişimci faaliyetleri kolaylaşacaktır. Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya uzanan iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. 
                          








İHA
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