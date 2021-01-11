Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kocaeli’nin Dünya Markası Hereke İpek Halı Raporu

Cumartesi günü Kocaeli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin dünya markası olan el emeği göz nuru Hereke İpek halısı ile ilgili uzun süredir yaptığımız arşiv çalışması ve araştırma raporu vermek istiyoruz.

Cumartesi günü Kocaeli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin dünya markası olan el emeği göz nuru Hereke İpek halısı ile ilgili uzun süredir yaptığımız arşiv çalışması ve araştırma raporu vermek istiyoruz.

Cumartesi günü Kocaeli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin dünya markası olan el emeği göz nuru Hereke İpek halısı ile ilgili uzun süredir yaptığımız arşiv çalışması ve araştırma raporu vermek istiyoruz.

sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız Hereke İpek halısı ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz Altay Dağları Türkistan coğrafyası ve Hereke’de devam ediyor

sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız Hereke İpek halısı ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz Altay Dağları Türkistan coğrafyası ve Hereke’de devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan Tarihi Hereke İpek halı fabrikasında özel izin alarak belgesel çekimlerimiz öncesi Hereke İpek halısına ilham kaynağı olan, Türkiye’den dokuz bin kilometre uzakta, Avrasya’nın kalbi olarak nitelendirilen kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Altay dağlarında 2500 yıl önce Hun imparatorluğu Devlet adamlarının mezarlarından çıkan Pazırık Halısının bulunduğu Altay Cumhuriyeti’nde araştırma yapıp belgesel çekimi gerçekleştirdik.