Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyaretinden dönüşünde, bazı belediye başkanlarının istifa süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

Erdoğan, AK Parti’nin alışılmış bir siyasi parti olmadığını söyledi ve istifalarla ilgili eleştirilere yönelik şunları söyledi:

"Bu davaya inanmış, gönül vermiş olanlar genel merkeze istifasını teklif eder, ondan sonra da başka bir arkadaşla yola devam edilebilir. Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz.

Bir makama getirilirken iyi güzel de, benim metal yorgunluğu olarak tanımladığım durumlarda makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor? Benim şanım, şerefim var dersen kusura bakma ama partinin şerefi, herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir."

"ÖNÜMÜZE GELDİĞİ ZAMAN DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı, istifaya yönlendirilecek başkanların belirlenip belirlenmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır öyle bir şey olmaz. Biz olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. 2019’un mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle ilgili değil, diğer partilerle ilgili olarak da İçişleri Bakanlığımıza şikayetler geliyor.”

"PARTİ KURAMAMIŞ KİŞİLERİ GÜNDEME GETİRMENİN ANLAMI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener’in önderlik ettiği hareketle ilgili soruya ise “Daha partisini bile kuramamış kişileri gündeme getirmenin anlamı yok” yanıtını verdi.

"AYNI ŞEY KUZEY IRAK İÇİN DE GEÇERLİ"

Erdoğan, Türkiye’nin güney sınırında terör koridoru oluşturmama kararlılığının Kuzey Irak için de geçerli olduğunu söyledi.

İran ve Türkiye'nin dayanışma içinde bölgede belirleyici güç olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz ne dedik daha önce? Güneyimizde bir terör koridoru oluşturmayacağız. Bunun ilki Suriye’nin kuzeyi… Ben Trump’la açıkça konuştum. Biz güneyimizde eğer böyle bir şey olursa kesinlikle müdaheleyi yaparız. Şu anda aynı şey Kuzey Irak için geçerlidir" diye konuştu.

"AKLINI BAŞINA ALACAK BU İŞTEN VAZGEÇECEK"

Barzani'ye de bir kez daha çağrıda bulunan Erdoğan, "Aklını başına alacak. Böyle bir sevdadan vazgeçecek" ifadelerini kullandı. Barzani'nin tek yolunun referandumu iptal etmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kuzey Irak yönetimi referandum neticesinin sarhoşluğu içinde, ne yaptığının, nasıl bir adım attığının farkında değil. Netice olarak Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler."

"ADIMLAR BİRLİKTE ATILACAK"

Cumhurbaşkanı, Kuzey Irak’taki referandumdan sonra Ankara-Tahran-Bağdat arasında üçlü bir mekanizma kurulduğunu, adımların birlikte atılacağını söyledi.

"KERKÜK VE MUSUL İÇİN DE ADIM ATACAĞIZ"

Erdoğan'ın gündeminde Kerkük de vardı. "Hiç kimse burası benimdir" havasına giremez" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İyi biliyoruz ki Kürtlerin orada hiçbir hukuku yok. Orada işgalci konumundalar. Ama şu anda merkezi yönetim Kerkük’e yönelik gerekli adımları atacak. Irak, İran’la görüşmelerimiz sürüyor. Atılması gereken adımlar neyse atılacak. Kerkük için de atacağız, Musul için de atacağız."

VANA KAPATMA KARARINI ÜÇ ÜLKE VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kuzey Irak'tan petrol ihracatının durdurulması halinde dünyada petrol fiyatlarının yükseleceği" uyarısına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Petrol fiyatlarının yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Latife yapmıştır. Bölgede vanaları kapatmanın kararı verilecekse o kararı bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte vereceğiz."