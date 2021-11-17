Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Bıyık’a Gençlik Ödülü

Darıca Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasında ödüle layık görüldü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara Millet Bahçesinde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“GENÇLİK KORİDORU” PROJESİ

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesinde gençlere yönelik düzenlenen “Tam Bana Göre Festivali”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla start aldı. 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Festivalin ilk gününde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türkiye genelinde gençlere yönelik hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği festivalde Darıca Belediyesi, fark yaratan projesi “Gençlik Koridoru” ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında ödüle layık görüldü.

BIYIK: “BU GURUR DARICA’NIN”

Törene katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik yapılan çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, “Bu gurur sadece benim değil bütün Darıca’nın gururu. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesi bizleri hem çok mutlu etti hem de yeni projeler için enerjimizi yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu anlamlı ödülü almanın gururunu yaşatan çalışma arkadaşlarıma emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.















