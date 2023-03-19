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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emet’e Bor Karbür Tesisi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracakları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emet'e Bor Karbür Tesisi Müjdesi

19 Mart 2023 Pazar 19:46

                                       
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracakları müjdesini verdi.   
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bor Karbür Üretim Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Bandırma Bor Karbür Tesisi'nden elde ettikleri tecrübeyle Kütahya’nın Emet ilçesine 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracakları söyledi. 
  AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Emet'e 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi müjdesi vermiştir. Kütahyamıza ve Emetimize hayırlı olsun. Türkiye yüzyılı enerji yüzyılı olacaktır" dedi. 
  AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla, Emet ilçemize 5 Bin ton kapasiteli Bor Karbür üretim tesisi kurulacağı müjdesini aldık. Başta Emet ilçemiz olmak üzere, Kütahya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.  
   
 



                         


İHA
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