Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İdlib operasyonu' açıklaması

Gündeme ilişkin çok önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunlara yer verdi:

Fırat Kalkanı Harekatı'yla kendimize bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdbil'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdbil'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek. Savaştan kaçan İdlib'e gelen kardeşlerimize elimizi uzatmak zorundayız. Suriye sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. İdlib operasyonun ardından yeni inisiyatifler alacağız. Tedbirlerimizi almak zorundayız. Şu anda güneyimizdeki bu gelişmeleri kontrol altında tutmak zorundayız.



Erdoğan, Afyon NG Güral Termal Otel'de başlayan "Hep Birlikte, Büyük Hedeflere" temalı 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşması sonrasında salondan çıkarken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İdlib'de ciddi bir harekat var, dediniz, Fırat Kalkanı Harekatı gibi operasyonel olarak mı biz burada yer alacağız?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı bitti. Bunun adı da açıklanır." yanıtını verdi.

Erdoğan, "Askerler orada mı şu anda?" sorusuna ise "Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil." ifadesini kullandı.

Operasyonun isminin belirlenip belirlenmediğine ilişkin bir soruya ise Erdoğan, "Açıklanır." yanıtını verdi.