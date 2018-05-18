Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere gezisi ve İngiliz Siyaseti

ABD ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Türkiye’ye karşı takındıkları tavır, Türkiye üzerinde ki sinsi planları ve Türkiye’yi her vesileye köşeye sıkıştırma girişimlerinin aksine İngiltere ile Türkiye arasında ciddi yakınlıklar olması Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın son İngiltere gezisi, her bakımdan çok önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere gezisinde İsrail’in Filistin halkına karşı katliam yaptığı bir döneme rastlaması da dikkatleri bu ziyaret üzerine çekmişti. Türkiye ile İngiltere’nin Kudüs’e ve bölgeye bakış açıları hemen hemen örtüşmekte. İngiltere’nin Türkiye’nin yanında yer alması ABD ve Avrupa Ülkelerini de rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığa rağmen Türkiye ile İngiltere arasında ki dostluk her iki ülke açısından da önemli.

Türkiye ile İngiltere arasında siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan köklü ilişkiler bulanmakta. Hem ekonomik ve hem de siyasi olarak her iki ülkenin çıkarları örtüşmekte. Türkiye’de yüzlerce büyük çaplı İngiliz sanayi kuruluşu bulunmakta. İngiltere bu gerçeği çok iyi bildiği için Türkiye’yi kızdırmamaya ve Türkiye’nin yanında yer almaya çalışıyor. Bu da her iki ülkenin menfaatine bir durum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İNGİLTERE GEZİSİNDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 14.05'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brize Norton Askeri Havalimanı'nda, Kraliçe'nin temsilcisi John Harwood, Dışişleri Bakanı temsilcisi Nicholas Jarrold, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve bazı milletvekilleri de İngiltere temaslarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buckhingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü.

Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı. Görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Theresa May'le ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "BM birleşerek İsrail'in hareketlerine karşı uygulamay geçmeli. ABD'nin planı İsrail'i cesaretlendirdi. İsrail'i yaptıklarından dolayı lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin’deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail’i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.” dedi. Erdoğan, “(İİT Olağanüstü Zirvesi) Dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul’dan vereceğiz.” dedi.

“KUDÜS’ÜN STATÜSÜ DEĞİŞMEMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs’teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır.”

İNGİLTERE’DE BELGESEL ÇEKİMİ YAPMIŞTIK

Bilindiği gibi İngiliz siyaseti her zaman kendini göstermekte. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere’ye gitmiş ve İngiltere’de belgesel çekimleri yapmıştık. İngiltere ile ilgili hazırladığım belgeseller bugün bir çok TV kanalında yayınlanmakta. İngiltere ile ilgili yaptığım araştırmalardan bir bölümün buradan sizlerle paylaşıyorum ve belgeseli izlemenizi tavsiye ediyorum.

İngiltere’de Devri Alem gezi yazımız:

http://www.belgeselyayincilik.com/ingilterede-devr-i-alem-3