Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli ve Gebze ilgisi





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ilimize gelerek Partisinin İl gençlik Kolları Kongresi’ne katılacak. Erdoğan, bu zamana kadar sadece Partisi’nin il ana Kademe kongrelerine katılır, bunun dışındaysa önem verdiği İllerin Kadın ve Gençlik Kolları’na katılırdı. Erdoğan’ın kongre programlarında Gençlik Kolları sadece İstanbul, Ankara ve Kocaeli yer alıyor. Bu durum Erdoğan’ın ilimize verdiği önemin göstergesi. Erdoğan’ın Kocaeli’ye verdiği önem bir tesadüf değildir. Zira Kocaeli ve Gebze Erdoğan’ın siyasi kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Gerek Parti Genel Başkanlığı, gerek başbakanlığı ve gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan senede en az bir kere Kocaeli’ye geliyor. Gerekse seçim mitingleri, gerekse Toplu açılış törenleri mutlaka Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Hatırlayalım 16 Nisan referandumunda bile Erdoğan sadece 30 İl’de miting düzenlemiş, bu illerin arasında Kocaeli’de vardı.

Peki Kocaeli ve Gebze Bölgesi Erdoğan için neden önemli? Erdoğan’ın Gebze ilgisi 1990’lı yıllara dayanır. Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde merhum Gebze Belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’nün düzenlediği Gebze programlarına katılarak kentimize olan ilgisini gösteren Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş toplantılarını da Gebze Eskihisar Atabay Otel’de gerçekleştirdi. 3 gün boyunca yakın kurmaylarıyla Atabay Otel’de AK Parti’nin kuruluş sürecini hazırlayan Erdoğan, cezaevinde kaldığı 4 aylık süreçte de Pınarhisar cezaevinde en fazla misafiri Gebze’den ağırladı. Bizlerde o dönem kendisini cezaevinde ziyaret ederek uğradığı haksızlık karşısında yanında olduğumuzu göstermiştik. Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi Kocaeli mitingini de devasa bir kalabalıkla Ekim ayında Gebze’de gerçekleştirmiş ve partisini kurduğu Gebze’ye verdiği önemi göstermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DEVR-İ ALEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk siyasi tarihinde önemli izler bırakan bir isim olarak hatırlanacak. Geçmişte Türkiye Başbakanlıktan hapse giren hatta idam edilen Başbakanlar hatırlıyor ancak Erdoğan’ı mahpustan Cumhurbaşkanlığı’na giden isim olarak hatırlayacak. Erdoğan’ı Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde hapiste kaldığı günlerde kendisini ziyaret eden bir gazeteci olarak o gün yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum. Hapishanenin 2. katında bizi karşılamıştı. Biraz geniş olan salonda kara tahtada İngilizce öğrenmeye çalışırken kendisi ile görüşmüştüm. Kendisine “günlerin nasıl geçiyor?” Diye sorduğumda “İşte gördüğünüz gibi bazen okuyor bazen İngilizce öğreniyoruz ama kendimizi ‘Bu da geçer yahu.’ Diyerek teselli ederek zamanın geçmesini bekliyoruz” demişti. Gerçi Sayın Erdoğan ile bu ilk görüşmemiz değildi. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu sırada Gebze Kadırga tesislerinde kendisi ile görüşüp yemek yemiş ardından da Gebze’nin ilk radyosu olan ve tarafımızdan kurulan Gebze FM’de telefonla bağlanıp yemek masasından söyleşi yapmıştık. Sayın Erdoğan o gün Gebze FM mikrofonlarından Milli Görüşü ve Milli Görüş lideri Erbakan’ı anlatmış Milli Görüşün Türkiye’ye önemli hizmetler yapacağını söylemişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çeşitli etkinliklerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla katıldığında yine sorular sorup cevaplar almıştım. Bu görüşmeler ve hapishaneler ziyaretinde sayın Erdoğan bizi eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman ile adaş olmamızdan dolayı karıştırmamak adına Gebzeli gazeteci İsmail Kahraman olarak tanımıştı.

AK Parti’nin kuruluş süreci, kurucular kurulunun Gebze Eskihisar, Otel Atabay’daki toplantılarını, Erdoğan’ın partiyi kurduktan sonra ilk mitingini Gebze’de düzenlemesini, Gebze mitingini takip ederek kameramızla kayıt altına alıp yazılarımızla geleceğe not düşüp noterlik yaptık.

ERDOĞANLI YILLAR

AK Parti Türk siyasi, tarihine adeta bir fırtına gibi girdi. Türk siyasi tarihinde bir çok ilke imza attı. AK Parti’nin Kocaeli’de kuruluş sürecine Gebze’den Kurucular Kurulu Üyesi de katılıp aktif siyaset yaptığım yıllar bugün çok geride kaldı. O günleri hatırladığımda bir çok olay sinema şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Birçok ismin Ak Parti’de siyaset yapma isteği adeta kılı kırk yararak kurucular tarafından geri çevriliyordu. Sadece Gebze’de 30 tane İlçe başkanı adayı birbiri ile yarışıyor, İlçe başkanı olmak için mücadele ediyorlardı. Gebze ilçe teşkilatını kurma görevi Gebze’den AK Parti’nin Kocaeli Kurucular Kurulu Üyesi olan Eyüp Ayar, Halit Yaşar ve bu satırları yazan benimle birlikte Kocaeli’den bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olan İbrahim Karaosmanoğlu ve yine bugün İzmit Belediye Başkanı olan Nevzat Doğan tarafından yürütülüyordu. Günler süren çalışmalardan sonra İlçe teşkilatı kurulmuş, yer tutularak Gebze’de siyasi çalışmalar başlatılmıştı. Kocaeli İl teşkilatı toplantıları Ankara’daki toplantıları gazeteci olmakla beraber bir siyasetçi olarak da takip ediyor olup bitenlerin siyasi oyunların siyasetteki yaşanan iniş ve çıkışların adeta canlı şahitliğini yapıyor, Türkiye’nin AK Partili ve Erdoğanlı yılların nasıl yaşandığını görüyordum. AK Parti genel seçimlere girdi tek başına iktidar olup yerel seçimleri de kazanarak gücünü pekiştirip Türk siyasetinde fırtına ve kasırga estirecek deyim yerindeyse Türk siyasi tarihini yeniden yazan günlerin habercisi oluyordu. Şimdi Erdoğan Gençlik Kolları kongresi için yeniden ilimize gelecek ve Kocaeli’ye verdiği önemi bir kez daha göstermiş olacak.