Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih Otağı Hünkar Çayırı Ve Kocaeli Kültür Değerleri Raporu

İstanbuldan sonra Türkiye’nin en büyük ekonomik güce sahip olan Kocaeli Sanayi bölgesi olarak tanınmasına rağmen tarih ,kültür bilim sanayi ve turizim merkezi olarakta bilinmekte .

Kocaeli’nin Tarih Kültür Değerleri Ranta Kurban Gitmekte

12 Ocak 2019 Cumartesi günü Kocaeli’ye gelerek Belediye Başkan adaylarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan Kocaeli’nin tarih kültür ve turizm değerlerinin korunup gelecek kuşaklara aktarılması için özel önem verip, Kocaeli Hereke doğumlu Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun`a talimat vermesini istiyoruz .

Satışı Kocaeli kamuoyunun tepkisi ile iptal edilen Gebze Hünkar Çayırı için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurularak Fatih’in vefat ettiği Gebze Hünkar çayırının Fatih’e yaraşır Fatih Sultan Mehmet Millet bahçesi, Kültür Parkı olarak düzenlenmesini bekliyoruz.