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Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih Otağı Hünkar Çayırı Ve Kocaeli Kültür Değerleri Raporu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımındaki makalesini sizlere sunuyoruz..

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a Fatih Otağı Hünkar Çayırı Ve Kocaeli Kültür Değerleri Raporu

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:33

İstanbuldan sonra Türkiye’nin en büyük ekonomik güce sahip olan Kocaeli Sanayi bölgesi olarak tanınmasına rağmen tarih ,kültür bilim sanayi ve turizim merkezi olarakta bilinmekte .
Kocaeli’nin Tarih Kültür Değerleri Ranta Kurban Gitmekte
12 Ocak 2019 Cumartesi günü Kocaeli’ye gelerek Belediye Başkan adaylarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan Kocaeli’nin tarih kültür ve turizm değerlerinin korunup gelecek kuşaklara aktarılması için özel önem verip, Kocaeli Hereke doğumlu Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun`a talimat vermesini istiyoruz .
Satışı Kocaeli kamuoyunun tepkisi ile iptal edilen Gebze Hünkar Çayırı için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurularak Fatih’in vefat ettiği Gebze Hünkar çayırının Fatih’e yaraşır Fatih Sultan Mehmet Millet bahçesi, Kültür Parkı olarak düzenlenmesini bekliyoruz.
Abdülhamit Han`ın kültür ve sanat baş danışmanı olan müzeciliğin kurucusu dünyaca tanınan ressam Osman Hamdi Bey`in Gebze Eskihisardaki Müzesi ve mezarı perişanlık içinde bakımsız. Dünyaca ünlü Anibalın öldüğü Eskihisar kalesi kapalı ve sahipsiz. Anibal`ın Tübitak sahası içindeki müzesi turizme kapalı Ballıkayalar tabiat parkı yok okuyor. Kocaeli’nin tarih kültür ve turizm değerlerinin korunup tanıtılması İçin Sayın Cumhurbaşkanı`nın ilgili ve yetkililere talimat vermesini bölgeye özel bir ekip gönderip araştırma yapmasını kamuoyu adına istiyoruz. Kocaeli’ye hoş geldin diyor, İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.devrialem.tv kültür hizmeti olarak hazırladığımız Marka Şehir Kocaeli belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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