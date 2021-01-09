Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kocaeli’nin Dünya Markası Hereke İpek Halı Raporu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki Hereke İpek halıcılıkla ilgili facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

İpek halıcılık sanatı devlet korumasına alınmalı .

Cumartesi günü Kocaeli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine Türkiye’nin dünya markası olan el emeği göz nuru Hereke İpek halısı ile ilgili uzun süredir yaptığımız arşiv çalışması ve araştırma raporu vermek istiyoruz.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplamla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes Projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız Hereke İpek halısı ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz Altay dağları Türkistan coğrafyası ve Herekede devam ediyor .

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi başkanlığına bağlı olan tarihi Hereke İpek halı fabrikasında özel izin alarak belgesel çekimlerimiz öncesi Hereke İpek halısına ilham kaynağı olan Türkiye’den dokuzbin kilometre uzakta Avrasya’nın kalbi olarak nitelendirilen kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Altay dağlarında 2500 yıl önce Hun imparatorluğu devlet adamlarının mezarlarından çıkan Pazırık halısının bulunduğu Altay cumhuriyetinde araştırma yapıp belgesel çekimi gerçekleştirdik .

Hereke halısı bir zamanlar Kocaeli Gebze bölgesinde binlerce aileye geçim kaynağı oluyordu . Evlerde genç kızlarımız tarafından aylarca el emeği göz nuru olarak dokunan Hereke İpek halılarını bizzat dokuyanlardan satın almak için birçok ülkeden Türkiye’ye gelen turistler Cumartesi günü Herekede açılan İpek halı pazarına gelip dövizle halı satın alıyordu.

Devlet İpek halıcılığı korumak için ithal ipek halılara M2`sine 2000 dolar vergi koyduğu İçin halıcılık Kocaeli`nde dokunup ev ve ülke ekonomisi döviz kazanıyordu.

1990`lı yıllarda sayın Tansu Çiller`in Başbakanlığı döneminde İpek halı üzerindeki devlet koruması kaldırıldı.Çinde dokunan ve sanat değeri olmayan makina halıları Hereke halısı olarak satılmaya başlandı. 1996 yılında Hereke fabrikası özelleştirildi. 2008 `de Körfez Belediyesi kurulup Hereke beldesi kapatılınca Çin Hereke adı ile bir şehir kurup Çin Hereke’si adı ile halılar dokuyup dünya piyasasını çakma halılarla ele geçirdi .

Cumartesi günü Kocaeli’ye gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bizzat Hereke’de kendisine bağlı fabrikayı Hümayünde inceleme yapmasını Kocaeli kamuoyu adına istiyoruz.Kocaeli bölgesindeki Kız Meslek Liselerinde İpek halı bölümü açılmalı.

Kocaeli Üniversitesine bağlı Hereke İpek halı Meslekyüksek Okulu kurulmasını bekliyoruz .Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saray’lar Başkanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Halk eğitim merkezi ortak bir çalışma yaparak İpek halı dokuma ve satış kooparatifi kurularak Hereke İpek halı sanatı devlet tarafından yaşatılıp desteklenmeli.

Dilovası Osmangazi köprüsünün girişindeki AVM alanı içine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hereke İpek halı müzesi kurularak bu müzede İpek halı dokumaları yapılıp kooperatiflerde dokunacak halıları satışa sunulmalı.

Türkiye’nin dünyaca tanınan Kültür turu rehberlerinden 50 yıldır kendisini Türk halı sanatını tanıtıp araştırmaya adayan Aydın Beyoğlu Hereke’de özel olarak elde dokuttuğu Çanakkale Savaşlarında yaralı İngiliz askerine yardım eden Mehmetçiği simgeleyen anıtı İpek halıya dokutup Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmişti. Aynı halının bir eşi Hereke Han halıcılık tarafından Avusturalya Cumhurbaşkanı`na verilmişti.

http://www.gebzegazetesi.com/hereke-ipek-halisi-belgeseli...