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Cumhurbaşkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Trump ile telefonda görüştü

31 Mart 2020 Salı 19:33

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

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