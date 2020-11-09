Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İlimizi Teşrif Ettiler

Kongre Merkezinde gerçekleşen toplu açılış törenine; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Seddar Yavuz, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Ankara Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Fikri Işık, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Siyasi Parti Temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin güçlü sanayisinin simgesi olan bir ilde, sağlık altyapısının gücüne güç katan Kocaeli Şehir Hastanesinin bağlantı yolu açılış törenine katılarak kendilerini onurlandırdığı için teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Bugün, bünyesinde 6 farklı hastane, 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu olan yollarımızı açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendilerine aşıladığı "Halka hizmet Hakka hizmet" anlayışıyla 18 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Hayat ulaşınca başlar diyerek çıktığımız bu yolda, sizin liderliğiniz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ulaşım projeleriyle uzakları yakın ederek ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşama, sanayiye ve tarıma katkı sunuyoruz.

Kocaeli Şehir Hastanesine Ulaşım Daha Akıcı, Rahat ve Emniyetli Olacak

Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz. Hepimizin iftihar ettiği dev sağlık kampüsünün bağlantı yolları, ülkemizin dört bir yanında dünya standartlarının ötesinde verilen sağlık hizmetlerinin daha çok sayıda insana ulaşmasında vesile olacak. Ülkemiz için böylesine önemli olan göz bebeğimiz Kocaeli’de, sağlık hizmetlerinin daha iyi ve daha modern şartlarda erişilebilir olması amacıyla D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı projesi hayati önem taşıyordu. En önemlisi ise Kocaeli Şehir Hastanesinde ulaşımın akıcı rahat ve emniyetli bir şekilde yapılmasını tesis ettik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve destekleriniz için şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmalarında; Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Kocaeli’mizin tüm ilçelerine, mahallelerine, hanelerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ağustos ayında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumumuza ait Mükemmeliyet Merkezleri ile Kocaeli Üniversitesinin Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreni için şehrimize gelmiştik. 3 aylık bir aranın ardından bu kez İl Kongremiz ve toplu açılış törenimiz vesilesiyle Kocaeli’de bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. İl Kongremizi hamd olsun partimize yakışır bir coşku ve kardeşlik ikliminde az önce gerçekleştirdik. Kongrede görev alan tüm kardeşlerimi halka hizmet hakka hizmet düsturu ile gece gündüz demeden Kocaeli halkı için çalışacağına inanıyorum. Bizde görev almak ateşten bir gömlek giymek gibidir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara; ülkesi, milleti, davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir. Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese, her bir Kocaelili kardeşimize bu süreçte önemli sorumluluklar düşüyor.

Kocaeli; Türk Ekonomisinin Gurur Kaynağıdır

Marmara Bölgemizin sanayi üssü olan Kocaeli; asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden biridir. Üretim tesisleriyle, konumuyla, Organize Sanayi Bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli; Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır. Biz de Kocaeli’ye gelirken elimiz boş gelmemeye özen gösteriyoruz. Şehrimize yaptığımız hemen her ziyareti muhakkak bir açılış töreniyle taçlandırmaya çalışıyoruz. Bugünde Bakanlıklarımıza, Belediyelerimize ve özel sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yapıyoruz. Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon TL’yi aşan 1527 dersliği, 5 okul spor salonunu, 9 atölyeyi, 180 kişilik pansiyonu ve bir konferans salonunu Kocaeli’mizin hizmetine sunuyoruz.

Sağlık, Ulaştırma ve Gençlik Spor alanlarında yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesini, Gölcük Sağlık Kompleksini, Gölcük Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasını ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu bugün resmen hizmete açıyoruz. Ulaştırmada şehir hastanesi bağlantı yollarının sanayi ve teknolojide TÜBİTAK ve TSE’ye ait Teknoloji Merkezi ile Deney Laboratuvarlarının açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Sporda 153 milyon TL’lik bir yatırımla TOKİ tarafından şehrimize kazandırılan 33 Bin kişilik Kocaeli Stadyumu’nun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Onun da bu defa bu açılışlarla beraber resmi açılışını yapmış olalım dedik. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Kocaelispor’un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor’umuza Ziraat Türkiye Kupasında da ayrıca başarılar diliyorum.

Maşallah Belediyelerimiz Kocaeli Halkına Hizmette Sınır Tanımıyor

Büyükşehir Belediyemizin tamamladığı 1 milyar 170 milyon TL’lik 50 ayrı yatırım, proje, hizmet ve eserinde Kocaeli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız Büyükşehir yatırımları arasında bulvar, cadde, yol, üst yapı ve alt yapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su hatları, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri yanında ulaşım projeleri de var. Seka Park Plajyolu arasındaki 20 km’lik tramvay hattı şehir içi ulaşımını fevkalade kolaylaştıracaktır. Kocaeli Kongre Merkezimizde şehrimize yakışır bir eser olmuştur. Gerçekten şuanda çatısı altında bulunduğumuz bu eserden ben de gurur duydum. Zira burası geçmişte Mannesman Boru Fabrikasıydı. Burasını şimdi böyle bir Uluslararası Kongre Merkezine dönüştürmekten dolayı belediyemize ayrıca tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Destek Projelerini de önemli görüyorum. İlçe belediyelerimiz maşallah ilimizde önemli hizmetler gerçekleştirmişler. Darıca, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kartepe ve Körfez belediyelerimizin yatırımlarını da bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen kurumlarımızı ve belediyelerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Kocaeli’nin özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kocaeli sadece belediye hizmetlerinde ve kamu yatırımlarında değil, özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyuyor. Bu ülkenin potansiyelini çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye’nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor. Bizlerde müteşebbislerimizi her alanda destekliyor, teşvik ediyoruz. İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor; sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz.

Kimya Sektöründe Yaklaşık 1,2 Milyar TL’lik Bir Yatırımın Kocaeli’ye Kazandırılmasının Heyecanına Şahitlik Ediyoruz

Covid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok noktasında ekonomiler durma noktasına gelmişken biz yeni fabrikalar, yeni sanayi tesisleriyle üretim yapımızı daha da güçlendiriyoruz. Eylül’de Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştirdik. Öncesinde yine Ankara’da bir özel sektör kuruluşumuza ait Türkiye’nin ilk ve tek entegre güneş paneli üretim tesisini hizmete aldık. Akabinde MESS Teknoloji merkezinin ve farklı sektörlerde 40 fabrikamızın açılış heyecanını yaşadık. Bugünde GEBKİM İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 3 fabrikanın resmi açılış törenini, 3 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Böylece kimya sektöründe yaklaşık 1,2 milyar TL’lik bir yatırımın Kocaeli’ye kazandırılmasının heyecanına şahitlik ediyoruz. Açılışını yapacağımız GEBKİM Kimya Meslek Lisesinin pilot üretim tesisi özellikle gençlerimizin istihdamı, temelini atacağımız Anaokulu ise kadınlarımızın sanayi sektöründeki istihdamı için örnek projelerdir. Teori ile pratiği birleştiren, sanayi ile okulu bir araya getiren bu tür başarılı projelerin diğer illerimize yayılması kritik öneme sahiptir. GEBKİM Vakfını ve özel sektör firmalarımızı ülkemizin üretimine, istihdamına, rekabet gücüne yaptıkları katkılar için tebrik ediyorum.

Bizim Aşkımız da Sevdamız da Türkiye’dir

Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçütü yapılan hizmetlerdir. Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa, hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru bir hamaset olarak kalır. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye’dir. Bizler, can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Biz bu sevgimizi lafta bırakmıyor, eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz. Bizim lügatımız da yapamayacağını söylemenin boş konuşmanın hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur. Olmayacaktır. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. 83 milyon insanımız için, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yapıyoruz. Siyaset yoluyla 40 yıldır İstanbul’dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak da çeyrek asrı aşkın süredir gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz.

Bu Asır; Türkiye’nin Yıldızının Daha da Parladığı Bir Asır Olacaktır

Yurt dışı seyahatlerimizde diğer ülkelerin durumunu gördüğümüzde Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. Batı ülkelerinin sefahat perdesi altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle Coronavirüs salgını döneminde batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Sözüm ona dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısından değil, ekonomik olarak da batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı, kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan, son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır. Öte yandan Türkiye Coronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır; Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, işi gücü millete karamsarlık aşılamak olan çapsızlara aldırmadan Türkiye ve Türk milleti için mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. İş dünyasıyla, kamusuyla, üniversiteleriyle, sivil toplumuyla, belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınlarımız bugünlerimizden çok daha aydınlık olacaktır. Bu düşüncelerle konuşmalarıma son verirken açılışını yaptığımız yaklaşık 3 Milyar TL’lik 155 kalem yatırımın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunlar sadece Kocaeli sınırları içerisindeki yapılan yatırımlardır. Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için alın teri döken, emek veren gayret gösteren özel sektörümüze şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu yatırımların Kocaelimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesine Canlı telekonferans sistemiyle tören alanına bağlanılarak, tören alanından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptıkları kısa konuşmalarında; “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz temel atmalar ve açılışlarla 1,2 milyar TL’nin üzerinde yatırımı kente kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarda, yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltma var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve de ülkemizin yarınları olan gençlerin mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var. Covid-19 salgının tüm dünyayı sarstığı böylesine zorlu bir dönemde, elini taşın altına koyan ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan GEBKİM'li sanayicileri yürekten tebrik ediyorum.

Sanayiye yaptıkları her yatırımın, bu ülkeyi hedeflerine emin adımlarla daha da yaklaştırıyor. Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı. Bugün de ülkemizin ilk ve tek kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olan GEBKİM'de sektöre yeni soluk getirecek işlerin başlangıcını yapıyoruz. Ülkemizin en büyük dezenfektan üreticisi olan Koruma Temizlik firmasının 400 milyon liralık yeni fabrikasının temellerini atacağız. Bu tesis tamamlandığında 450 kişiye yeni iş imkanları oluşturmanın yanında yılda 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Yine bugün GENTAŞ Kimya'nın akrilik levha üretim tesisinin de temelini atıyoruz. Bu tesisle birlikte akrilik levhalardaki dışa bağımlılığımız tamamen ortadan kalkacak. Başka bir ifadeyle her yıl ithalata harcadığımız 30 milyon dolar ülkemizde kalacak. Tabii firmamızın iç piyasa ihtiyacını karşılamanın yanında 15 milyon dolarlık ihracat hedefi bulunuyor. Son temeli ise GEBKİM Anaokulu için atacağız. GEBKİM OSB'de bugün itibarıyla 450 kadın emekçimiz bulunuyor. Bu okul, kadınların sanayi sektöründe istihdamını artırmak için çok önemli.

26 OSB'de 27 Kreş Bulunuyor

Bakanlık olarak OSB'lerde kreş açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şu an 26 OSB'de 27 kreş bulunduğunu ve bu sayıyı zamanla daha da artıracaklarını kaydeden Bakan Varank; ‘GENTAŞ Kimya'nın 400 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği, sıvı ve katı reçine fabrikasını açıyoruz. Türkiye ve Avrupa'nın en modern tesisi olan bu fabrikanın, aynı zamanda kendi atığından kendi enerjisini de üretecektir.

Gençlerimiz İçin Hiçbir Masraftan Kaçınılmıyor

Bu tesisin dış ticaret kanalıyla ekonomiye net katkısının 25 milyon dolar olacağını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca Ece Kimya'nın da reçine fabrikasını açıyoruz. 250 milyon liralık bu yatırımla orta vadede 45 ülkeye 42 milyon dolarlık ihracat yapılacak. Bugün beni en fazla heyecanlandıran açılışlardan biriyse GEBKİM Kimya Meslek Lisesinin pilot üretim tesisi. OSB Başkanımız Sayın Vefa İbrahim Aracı'nın ve GEBKİM Vakfının burada çok büyük emekleri var. Türkiye'de kimya alanında benzeri olmayan bir lise burada inşa edildi. Okuldaki 12 laboratuvar, üniversitelerimizde bulunan altyapılarla yarışacak seviyede. Gençlerimiz için hiçbir masraftan kaçınılmamış. Pilot üretim tesisindeki sanayi iş birliği de takdire şayan. Ben buraya evlatlarını gönderen ailelerin gözlerinin arkada kalmadığına eminim. Bundan böyle ziyaret ettiğim OSB'lerde bu okulu ve sizin yaptıklarınızı rol model olarak anlatacağım. " diyen Bakan Varank’ın konuşmalarının ardından telekonferans sitemiyle Koruma Temizlik ve GENTAŞ Kimyanın yeni fabrikalarının temelleri ve GENTAŞ Kimya Ece Boyanın da yaptığı fabrikalar ile ilimizde tamamlanan yatırım ve projelerin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından hayırlı olsun dilekleriyle açılış kurdelesi kesilerek resmi açılışları yapıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programlarının ardından ilimizden ayrıldılar.