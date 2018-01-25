‘’Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katılacak olması nedeniyle titizlikle hazırlandıklarını açıkladı. Karaosmanoğlu açıklamasında, “Kocaeliler olarak Cumhurbaşkanımızı büyük coşkuyla karşılayacağız. İnanıyorum ki çok güzel bir kongrenin ardından vatandaşlarımızla ve liderimiz bir kez daha büyük bir özlemle kavuşacaklar” dedi.

“2023 HEDEFİNE SAĞLAM ADIMLARLA ULAŞMALIYIZ”

Yerel yönetimlerde ortaya koyduğumuz çalışmalar, milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetlerle daha yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Böylece 2023 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Yeniden büyük Türkiye için, Dünyaya öncü ve örnek bir ülke için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Başta 2019 seçimleri olmak üzere 2023 hedefine sağlam adımlarla ulaşmalıyız. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde bu hedefe ulaşacağımıza da inancımız sonsuzdur” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Son 16 yıldır Türkiye’nin her anlamda gelişim kaydedildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük özveriyle nasıl çalıştığına şahit oluyoruz. Bugün ülkemizin dünyada adaletin ve huzurun sağlanması için adımlar atan bir Türkiye var. Bunun da Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha güzel bir vatan ve daha güçlü bir devlet için çok önemli adımlar atıyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı. Karaosmanoğlu ayrıca tüm Kocaelileri, Cumartesi günü yapılacak İl Gençlik Kolları Kongresine de davet etti.