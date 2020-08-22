“Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir”

CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONU ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin güçlü devlet adamlığı gerektiğini belirterek, “Nasıl Fatih Sultan Mehmet’in bir vizyonu vardı, o vizyona inandı ve tüm ekiplerini ona sevk ettiyse, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ile basiretini de burada görmüş oluyoruz. Onun devlet adamlığını, onun ekiplerini yönlendirmesini, ekiplerine liderlik etmesini, cesaret vermesini ve bu çalışmalarını sonuna kadar desteklemesini buradaki stratejik yaklaşımını bir kez daha müşahade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğine bir kez daha şahitlik etmiş oluyoruz. Milletimizin kaderi için bir dönüm noktasına da hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Rabbimize şükürler olsun, İnşallah bundan sonraki süreçte de gerek Karadeniz de gerek Akdeniz de başka rezerve alanlarının bulunmasıyla birlikte Türkiye artık sadece bölgesinde değil, dünyada da çok önemli bir güç haline gelecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız ve konuyla ilgili teknik uzmanlarımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin gözü aydın” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.