CUMHURBAŞKANI’NIN DEPREMLE İLGİLİ SON AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamanın geniş bir özetini bu gün sizlerle burada paylaşmak istiyorum.

Türkiye’nin 6 Şubat günü yaşanan 2 büyük depremle tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir alanda ve şiddette sarsıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin kırılan fay uzunluğuna bağlı olarak yıkım etkisinin takriben 500 kilometrelik hissedilen etkisinin ise bin kilometrelik geniş bir alana yayıldığını bildirdi. Depremin 7 kilometre gibi yüzeye yakın bir noktada yaşanmasının çarpan etkisiyle yıkımı arttırdığını söyleyen Erdoğan, depremlerle en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk bir enerji ortaya çıktığını aktardı. Dünyadaki birçok depremin okyanusta yaşanıp karayı etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan depremin doğrudan karada gerçekleştiğini aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35 bin 418’e YÜKSELDİ

Ülkemiz topraklarında güneye doğru 3 metre kaymaya yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418’e yükseldiğini belirten Erdoğan, ”Vatandaşımın her birine cenabı Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesinin tamamlandığını açıklayan Erdoğan,”Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.Dünya deprem tarihinde bile eşine az rastlanır depremlerin üst üste yaşanması hasarları arttırdı. Milletimizde tüm fertleriyle depremzedelerin imdadına yetişmek ve onlara yardım göndermek için harekete geçmiştir” diye konuştu. Kamu görevlileri ile vatandaşların başlattığı çalışmalara diğer yerlerden gelen ekiplerin de katıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AFAD Merkezi ile illerimiz arasındaki yakın koordinasyonla depremin etkilediği yerlere ulaşıldı. Türkiye’nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz çalakalmalarda yer alıyor. Doğrudan arama kurtarma çalışmalarına iştirak eden profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı” ifadelerini kullandı.

“KEYBEDİLECEK TEJ BİR DAKİKAMIZ BİLE OLMADIĞININ BİLİNCİYLE HASAR TESPİTİ BİTEN HER YERDE DERHAL İNŞA ÇALIŞMALARINA GEÇECEĞİZ”

İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğinin bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son vatandaşın da oradan çıkarana kadar çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracaklarını kaydeden Erdoğan, ”Depremin yıktığı veya oturulamaz hala getirdiği her evi her iş yeri yeniden inşa edeceğiz. Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

MART BAŞI İTİBARİYLA 30 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLANACAK

Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlanacağını duyurdu. Erdoğan, “Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz. Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız” dedi.Kademeli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edilecek tüm konutların yapımına geçilmiş olacağını açıklayan Erdoğan, “Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır” diye konuştu.

“AFAD’A TOPLAMDA 136 MİLYON 589 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNMA KARARI ALDIK”

Yurt içinde ve dışında AFAD’a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamının deprem bölgesi için kullanıldığını söyleyen Erdoğan, toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacının karşılanmış durumda olunduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefin yararlanacağı bilgisini paylaşarak, “Yarın akşam saat 20.00’de de Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’daki tüm televizyon kanalları ve radyoların katılımıyla ‘Türkiye tek yürek’ sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek. Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler ve iş insanı bakanlarımızın katkılarıyla depremzedeler için AFAD’a toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık” dedi.

“KURULAN ÇADIR SAYISI 175 BİNİ GEÇTİ”

Depremin 3’üncü gününden itibaren büyük yıkım ve can kaybı yaşanan 10 ili ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gece gündüz AFAD merkezinde bakanlarla beraber çalışmaların koordinasyonunu yürüttüğünü söyledi. Kurulan çadır sayısının 175 bini geçtiğini ifade eden Erdoğan bakanların ilk günden itibaren bölgesindeki illerde canla başla çalıştığına dikkat çekti. Bir yandan yıkıntıları kaldırırken, diğer yandan kış şartlarında milyonlarca vatandaşa en insani şartlarda barınma imkanı sağlayacak kapasiteyi oluşturmanın gayretinde olduklarını dile getiren Erdoğan, “Halihazırda yaklaşık 890 bini kamu yurtları ve tesislerinde, 50 bini otellerde olmak üzere, toplamda 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşımızın da bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz. Kurulan çadır sayısında 175 bini, konteyner sayısında 5 bin 400’ü, bölgeye gönderilen battaniye sayısında 2 milyon 652 bini geçtik. Katar’dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri, ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz. Gerçekten gayet güzel, modern bu 10 bin konteyner, Katar’da Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. Sağ olsun Katar Emiri, bu 10 bin konteyneri ülkemize gönderiyor ve şu an itibarıyla gemiler bir taraftan temin ediliyor ve ilk gemi şu anda yolda. Tabii bu yolculuk biraz da asgari 7 saat sürüyor. Bu gemilerin peyderpey gelişiyle İskenderun, Mersin limanlarından inşallah bölgeye bu konteynerlerin dağıtımı yapılacak” açıklamasını yaptı.

“BÖLGEYE BAĞIŞLAR VE DİĞER YÖNTEMLERLE GETİRİLEN MALZEME ADEDİ 25 MİLYONA ULAŞTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıyafet, gıda, temizlik ürünü ve diğer malzemelerin bölgeye akışının kesintisiz sürdüğünü belirterek bölgeye bağışlar ve diğer yöntemlerle getirilen malzeme adedinin 25 milyona ulaştığını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sezonu sebebiyle kapalı olan oteller ile ülke genelinde tüm otellerin kapasitelerinin belirli bir bölümünün depremzedelere tahsis edilmesini temin ettiğini açıklayan Erdoğan, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere, diğer barınma tesislerinin de bu amaçla hizmet verdiğini belirtti.

“71 İLİMİZDEKİ İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM 20 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK”

Türkiye’nin en hızlı ve etkin şekilde harekete geçirilebilir konaklama potansiyeli olan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları da öğrencilerin mağduriyetine meydan vermeden depremzedelere açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepsine de şükranlarımızı sunduğumuz binlerce üniversite öğrencimiz, akademisyenimiz, idari personelimiz, deprem bölgesindeki çalışmalarda aktif görev alıyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı deprem bölgesindeki tüm okullarda da ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Diğer 71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat’ta başlayacaktır. Deprem bölgesindeki 20 bin 868 okul binasından sadece 95’inin yıkık ve ağır hasarlı olması, 1 Mart itibarıyla isteyen öğrencilerimiz için bu 10 ilimizdeki buna Elazığ’ı da ilave edeceğim, 11 ilimizde şartları uygun okullarımızda eğitim öğretime başlama imkanı veriyor” şeklinde konuştu. Erdoğan, çocuklarını diğer illerdeki okullara nakletmek isteyen ailelerin tamamının talebini karşılayacak kapasite oluşturduklarını belirterek, eğitimci ordunun barınmadan gıdaya, arama kurtarmadan destek organizasyonlarına kadar her alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiklerini söyledi.

“EMNİYET TEŞKİLATIMIZ 73 BİN, JANDARMAMIZ 65 BİN PERSONELİYLE BÖLGEDE HER KONUDA GECE GÜNDÜZ HİZMET VERİYOR”

İçişleri Bakanlığının AFAD başta olmak üzere, tüm merkez ve mülkiye teşkilatıyla polisiyle jandarmasıyla sahil güvenliğiyle belediyeleriyle ilk andan itibaren depremin yükünü omuzlanmış vaziyette olduğunu ifade eden Erdoğan, “Emniyet teşkilatımız 73 bin, jandarmamız 65 bin personeliyle bölgede her konuda gece gündüz hizmet veriyor. AFAD koordinasyonunda faaliyet gösteren 10 bine yakın gönüllünün gayretleriyle adeta destan yazıldı” dedi.

“MADENCİLERİMİZİN CANSİPERANE VERDİKLERİ MÜCADELE HİÇBİR ZAMAN HATIRLARIMIZDAN SİLİNMEYECEKTİR”

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kara, deniz ve hava kuvvetleri dahil tüm unsurlarını depremzedelere yardımcı olmak, enkazları kaldırmak, güvenliği sağlamak, lojistik hizmetlerini yürütmek üzere seferber ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halen bölgede görev yapan 28 bin kahraman Mehmetçiğimize gösterdikleri gayretler ve yaptıkları fedakarlık için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığımız, bölgeye gönderdiği bin 259 ambulanstaki 3 bin 759 personel ve 3 bini aşkın UMKE personeliyle mevcut hastanelere ek olarak kurduğu sahra hastaneleriyle hem yaralılarımıza hem depremzedelerimize hizmet veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, kapanan yolların ve Hatay Havalimanının bir an önce faaliyete geçmesi için harekete geçerken, Türk Hava Yollarımız da arama kurtarma ekiplerini bölgeye depremzedelerin diğer illerimize naklini gerçekleştiriyor. İşte 5 günde Hatay Havalimanını tekrar devreye aldık. Enerji Bakanlığımız, yıkılan direkler ve zarar gören altyapı sebebiyle kesilen elektrik ile doğal gazı bir an önce şehirlerimize vermek için ilgili kuruluşları süratle harekete geçirdi. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Zonguldak Türkiye Kömür İşletmelerinden buradaki deprem bölgesine gelen tüm madencilerimizin gerçekten cansiparane verdikleri mücadele hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecektir. Açtıkları tüneller ve bu tünellerden depremzedelerimizi çıkarmaları, gerçekten olağanüstü hallerdi” diye konuştu.

(Kaynak İHA. https://www.iha.com.tr/haber-cumhurbaskani-erdogan-depremde-hayatini-kaybedenlerin-yakinlarina-100-bin-lira-nakdi-yardimda-bulunuyoruz-1148019/)

İHA