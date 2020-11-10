Cumhurbaşkanı’nın Kocaeli Konuşması ve Ak Parti Kongresi’nden Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada önemli konulara değindi ve Kocaeli’ye yapılan devlet yatırımları ile ilgili bilgiler verdi.

Gazeteci ve Belgeselci olarak salon girişinde protokol kartımı alarak, Ak Parti Kocaeli İl Kongresi’ni takip etmek için salona girdim. Salona girişler çok sıkı kontrolden geçerek yapıldı.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın konuşmasını canlı yayınlayarak, gazeteci ve belgeselcilik görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım.Ayrıca abonesi olduğumuz Anadolu Ajansı’ndan da konuşmayı paylaştık.

https://www.facebook.com/107558986022474/posts/3209865039125171/?d=n

Kongre salonuna girdiğimde kürsüde eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Sn.Binali Yıldırım konuşuyordu.Binali Bey’in konuşması devam ederken, Cumhurbaşkanı salona girdi ve salondakileri selamlayarak, kürsüiye geçip konuşmasına başladı.

Tüm Kocaeli ilçelerini tek tek saydıktan sonra “Güzeller güzeli Kocaeli” diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan şöyle devam etti: “Kocaeli, 19 yıldır ülkemizin kalkındırma, geliştirme, üretimi, ihracatı ve ithalatı artırma mücadelemizde hep yanımızda oldu’’diyerek sözlerine şöyle devam etti: “ Hiçbir sıfat, yoğunluk, meşgale, milleti hor görmenin ve uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bu güne kadar partimize gönül veren, destek veren tüm vatandaşlara ulaşacağız. Dışlamanın değil, kucaklamanın önemini biliyoruz. Ülkemizin her köşesine kollarımızı saracağız. Partiye gönül vermiş her bir partilimizle milletimizin yanında olacağız. Milletimizin efendisi değil, hizmetkarı olmak için varız. Gece gündüz çalışacağız. Gençler şunu unutmayın. AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti çalıştıkça, eser ürettikçe milletimiz kazanır. AK Parti Türkiye’dir. Böyle bir davanın mensubu olmaktan, böyle bir dava için zaman harcamak ve zaferini görmekten başka bir mutluluk olabilir mi? Kendimi bu davaya adamış biri olmaktan daha büyük bir şeref bilmiyorum. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmamızı, milletimizle olan muhabbetimizi sıkı tutmamızı istiyorum. Kocaeli İl Kongremizi bu ahdimizi yeniden hatırlamanın vesilesi olarak görüyorum. Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatımızda görev alan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

KOCAELİ YATIRIMLARI

Son 18 yılda Kocaeli'ye 18 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmit, Gebze ve Kandıra’da 3 bin 850 kişilik yükseköğretim yurt binalarının çalışmaları sürüyor.Ülkemizin en büyük ve güzel stadlarından birini bu şehirde yaptık. Stadımızın resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Şehrimiz için 9 adet Millet Bahçesi bulunuyor. 2’sini hizmete soktuk. Diğer 7’sinin de süreçleri devam ediyor. Bu devlet hiçbir zaman fakir fukarayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 9 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. TOKİ kanalıyla Kocaeli’de konut projeleri hayata geçirildi. Şehrimizin bölünmüş yol uzunluğunu 334 kilometreye ulaştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli sınırları içinde 84 kilometre anayolu bulunuyor. Projenin biten kesimleri etap etap trafiğe açılıyor. İnşası süren İzmit-Kandıra-Kaynarca yolunu önümüzdeki yıl trafiğe açmayı planlıyoruz. Otogar ve Başiskele köprülü kavşağını tamamladık. Kalan kesimleri de yılsonuna kadar tamamlayacağız. Şehir Hastanesi bağlantı yolu da bitti.

KOCAELİ HIZLI TREN NOKTASI OLDU

Kocaeli’yi bir yüksek hızlı tren noktası haline getirdik. Kocaeli, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkezi ile bağlanmış olacak. Kocaeli’ye de bu yakışır. Sanayi ve ekonominin can damarından biri Kocaeli’ye ülkemizin en güzel lojistik merkezini kazandırdık. Gebze’yi Marmara ile İstanbul’un Avrupa yakasıyla buluşturduk. Durmak yok, yola devam dedik, aynen yola devam. Gebze- Darıca Metro hattı da bizler için çok önemli. Çift hat, 12 istasyon ve 1 adet depo sahasından oluşuyor. Hedefimiz bu hattı 2023 yılına kadar hizmete sunmak. Şehir hastanesi, Kuruçeşme tramvay hattına başladık. Kocaeli’ye bir gölet daha inşa ediyoruz. 5 sulama tesisi ile binlerce araziye can suyu sağlayacağız. Şehrimize son 18 yılda 6 yeni OSB, 5 Teknopark, 127 Ar-Ge Merkezi kurduk. Kocaeli ve tüm ilçelerin tamamına doğalgaz verdik. Doğalgaz almayan ilçemiz kalmadı. Önümüzdeki dönemde şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturacağız.”

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

AK Parti’nin 7’nci il kongresinde oy kullanma hakkı bulunan 604 delege, 50 il yönetim kurulu üyesi ile birlikte 3 il disiplin kurulu üyesi, 5 il demokrasi hakem heyeti üyesi ve 27 büyük kongre delegesini seçti.

Mehmet Ellibeş’in güven tazelediği kongrede, yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; Abdullah Binbay, Abdülkadir Yılmaz, Ahmet Sönmez, Alper Doğan, Behice Yaman, Berna Yenice Esen, Büşra Özbay, Ekrem Karahan, Emine Bayrak, Engin Güzel, Ersin Küçükateş, Fatma Nilgün Erciyes, Ferit Yağız, Füsun Çengelköy, Halil Güngör Dokuzlar, Halil İbrahim Arslan, Halit Çokan, Haluk Ercan, Haluk Sekban, Hicran Bozkurt, Hüseyin Şişman, İbrahim Gürsel, Köksal Akçay, Mehmet Fatih İşlek, Mehmet Zeki Canşi, Muharrem Küçük, Muharrem Top, Murat Ergelen, Mustafa Çimen, Mustafa Karakoç, Mustafa Tırpan, Neslihan Erattır, Nihat Gürdal, Nilgün Toplu Aydemir, Nuri Kaya, Osman Akbulut, Ömer Efe, Recep Çalık, Recep Demir, Salih Çakır, Samet Coşkun, Seda Kardaşlar Çelik, Selim Çoban, Serkan Ateş, Serra Demirtaş, Şahin Talus, Şengül Karagöz, Tuba Erdemir, Veli Haldız.

Evet Ak Parti’nin Kocaeli’ de nasıl kurulduğunu, kimlerin görev aldığını, milletvekilleri,bakanlar ve Ak Partili yıllar gözümün önüne geldi. Kimler geldi kimler geçti. Yeni il yönetim listesi ve üst kurul delegesi dikkat çekici. Listede eskilerden sadece Osman Pepe’ nin ismi dikkatimi çekti bir çok anlı şanlı geçmişte çok güçlü isim üst kurul delegeleri arasında bile yoktu.

Siyaset çok ilginç. Ak Parti lideri Sayın Erdoğan, Kocaeli Kongresi için Kocaeli’ne gelirken, Ak partinin kurucu İl Başkanı ve Sanayi Eski Bakanı Nihat Ergün’de, Deva Parti̇si̇ Gebze Kongresi’ne geleceği açıklanıyordu.

Siyaset gerçekten vefanın olmadığı bir meslek . Kongre salonunu gezerken Ak Parti’nin kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla karşılaşıp geçmiş yılları konuştuk hasret giderdik.





