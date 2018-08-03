banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 Günlük Hedefi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin göreve geldikten sonra ki ilk 100 günlük hedefi düzenlenen eylem planı toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 Günlük Hedefi

03 Ağustos 2018 Cuma 19:19

banner346

'OVP Ağustos sonuna kadar ilan edilecek'

İlk 100 günlük icraat programını milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, Orta Vadeli Programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planladıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına başladıklarını, kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

'400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacak'

"İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik." diyen Erdoğan, "Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir." diye konuştu.

"Her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye’nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir." dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İmam Hatip Camiasını Üzen Kaza İmam Hatip Camiasını Üzen Kaza
Gto, Ticaret Heyetiyle Biraraya Geldi Gto, Ticaret Heyetiyle Biraraya Geldi
Erzurumlular Darıca Sahile Sığmadı Erzurumlular Darıca Sahile Sığmadı
Minik Judocular Balkanlardan 6 Madalya İle Döndüler Minik Judocular Balkanlardan 6 Madalya İle Döndüler
KOTO’dan, AK Parti’ye ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti KOTO’dan, AK Parti’ye ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Spor Okulları Başarıya Doymuyor Spor Okulları Başarıya Doymuyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

İmam Hatip Camiasını Üzen Kaza
Gebze Kız İmam Hatip Lisesi'nde Arapça öğretmenliği yapan Berat Cömert'in oğlu Kirazpınar'da 7. kattan...

Haberi Oku