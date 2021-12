Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kocaeli'de Fabrika Açılışında Konuştu

- "Savunma sanayisinde iyi yürüyüşümüz var, bu yürüyüş artarak devam edecek. TEKOM örneğinde olduğu gibi yapılan ürünler sadece savunma sanayisine değil, diğer sektörlere de hizmet verecek derece, kalite ve nitelikte olacaklar ve olmaya devam edecekler"

- "Başta Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere gayret göstermek istediğiniz, yatırım yapmak istediğiniz, büyümek istediğiniz alanlarda her zaman yanınızdayız. Olabilecek muhtemel zorlukları, engelleri bir şekilde aşarız çünkü amaç ülkemizde istihdam, katma değer oluşturmak, bu teknoloji ve kabiliyet yolculuğunda hep beraber el ele yürümek"

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayisinde iyi yürüyüşümüz var, bu yürüyüş artarak devam edecek." dedi.

Demir, Kartepe ilçesinde TEKOM Savunma ve Havacılık Sanayi AŞ fabrika açılış töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayisi ekosisteminin ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren firmalarla büyümesinden mutlu olduklarını söyledi.

TEKOM'un, Savunma Sanayii Başkanlığının yaptığı projelerle ne amaçladığının bir örneği olduğunu ifade eden Demir, "Bir önceki konuşmamda, global seviyede şirketler olması gerektiğinden bahsettim. TEKOM'un ihraç ettiği ülkeler sayısına bakarsanız, aslında bunun yavaş yavaş olgunlaştığını görüyoruz. Yani üretimlere Türkiye'deki firmalarımızın ihtiyaçlarıyla başlayıp buradaki etkinliklerinin dünya seviyesinde bilinmesini sağlayıp, çeşitli ülkelere ihracat yapabilir konuma gelmek, ileride daha da büyük işlere imza atacaklarının en büyük delili." dedi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet mekanizmasının her seviyesi, sanayinin gelişmesi, ülkede üretimin, istihdamın, katma değerin artırılması yönünde atılacak adımlarda, her türlü anlamsız bürokrasiyi aşmak üzere emrinizdedir. Başta Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere gayret göstermek istediğiniz, yatırım yapmak istediğiniz, büyümek istediğiniz alanlarda her zaman yanınızdayız. Olabilecek muhtemel zorlukları, engelleri bir şekilde aşarız çünkü amaç ülkemizde istihdam, katma değer oluşturmak, bu teknoloji ve kabiliyet yolculuğunda hep beraber el ele yürümek.

Bir ülkenin güvenliği deyince sadece savunma sanayisi ve silahtan bahsetmiyoruz; savunma demek aslında iletişiminizin, dijital yapınızın, ulaşımınızın, sağlık ve tarım sektörünüzün toptan ülkenizin güvenliğini etkileyen, toplum yaşamını etkileyen her türlü alanda emniyette olmanız, başkasının girişimine ve müdahalesine imkan vermemeniz anlamına geliyor ki biz bu anlamda savunma sanayisi, sanayi ve teknoloji gelişimi dediğimizde toptan bakış açısına sahip olunması gerektiğini sürekli vurguluyoruz."

- "Kocaeli ve civarında TEKOM benzeri onlarca örneğin oluşması işten bile değil"

Bu tür girişimlerin ve yapılanmaların artmasını temenni ettiklerini dile getiren Demir, bu inisiyatifi alan TEKOM çalışanlarına ve yönetimine teşekkür etti.

Özellikle Kocaeli ve civarında TEKOM benzeri onlarca örneğin oluşmasının işten bile olmadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Belli örnekleri de var. Bu anlamda memnuniyet verici husus da çeşitli savunma ürünlerimizin muhtelif bileşenlerini yapmaları ve bu alanda savunma sanayisi yönetimindeki yapıların da bu şirketimize sürekli temasta ve desteklemeleri ki bu desteğin, TEKOM ve diğer şirketler bazında devam edeceğinin sözünü buradan tekrar vermek istiyorum. Savunma sanayisinde iyi yürüyüşümüz var, bu yürüyüş artarak devam edecek. TEKOM örneğinde olduğu gibi yapılan ürünler sadece savunma sanayisine değil, diğer sektörlere de hizmet verecek derece, kalite ve nitelikte olacaklar ve olmaya devam edecekler."

Vali Seddar Yavuz da Kocaeli'de yaklaşık 230'a yakın yabancı şirketin faaliyette bulunduğunu belirterek sanayicilerle bir araya geldiklerinde "Türkiye'ye yatırım yapın, yatırım yapan kazanacaktır" dediğini söyledi.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin stratejik alanlarda hamleler yaptığını vurgulayan Yavuz, savunma sanayisi alanında ülkenin başarı hikayesi yazdığını kaydetti.

TEKOM Genel Müdürü Mehmet Fidan da şirket hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Demir, Yavuz, Fidan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve beraberindekiler, fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Beraberindekilerle fabrikayı gezerek bilgi alan Demir, daha sonra kentteki bazı savunma sanayisi şirketlerini ziyaret etti.