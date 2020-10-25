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Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Büyükşehir, Cumhuriyet’in 97. yılını düzenlediği etkinliklerle festivale dönüştürecek

Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

25 Ekim 2020 Pazar 14:52

 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kubat konseri, Kahramanlık Türküleri, Kodlama Atölyeleri, Su Sporları, Spor Festivali ve daha birçok etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

 

ARABADA KUBAT KONSERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında birçok anlamlı etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sevilen sanatçı Kubat, Cumhuriyet Bayramı 97.yıl özel konserinde Kocaelili vatandaşlar ile buluşacak. 29 Ekim Perşembe günü Milli İrade Meydanı saat 19.30’da başlayacak özel konseri vatandaşlar pandemi koşullarında arabada takip edecek.

 

HİKAYELERİYLE KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ KONSERİ

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında ‘Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri’ düzenleyecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 27 Ekim Salı günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek konserde birbirinden güzel eserler icra edilecek.  Program KBB Konservatuvarı eğitmenleri Nuray Polat Gündoğan, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı’nın solist olarak görev aldığı ve Şehir Tiyatroları sanatçısı Fatih Sevdi’nin anlatımıyla gerçekleştirilecek.

 

ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ

Diğer yandan Cumhuriyet’in 97. yılı kutlamaları çerçevesinde 97 eğitim kurumuna 97 adet robotik kodlama atölyesini eğitimin hizmetine kazandıracak. Robotik Kodlama Atölyeleri’nin (KODELİ) lansman töreni Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir, 2023’e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurucak

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SU SPORLARI ETKİNLİKLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında su sporları etkinlikleri de düzenlenecek. Kocaeli’de bulunan su sporları kulüpleri ile ortaklaşa yapılacak etkinliklerde serbest dalış, yüzme, yelken, kürek, dragon bot, flyboard, su jeti ve dalış sporları gösterileri yapılacak.  Etkinliğin 29 Ekim Perşembe günü Sekapark Uçurtma Tepesi’nde bulunan sahil kısmında yapılması planlanıyor. Sporcular, günün anlam ve önemine uygun olarak kıyıdan 1923 metre uzaklıktan organizasyonun yapılacağı alana gelerek gösterilerini gerçekleştirecekler. Organizasyon halka kapalı şekilde bir sosyal medya prodüksiyonu olarak yapılacak.

 

PANDEMİ’DE SPORLA GÜÇLÜ KAL

Yine Cumhuriyet Bayramları etkinlikleri kapsamında 27,28 ve 29 Ekim tarihlerinde spor festivali gerçekleştirilecek. Sosyal etkinlik çerçevesinde ve Koronavirüs tedbirleri kapsamında Spor Okulları öğrencileri ve her yaştan vatandaşlar sporla bulaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 12.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Masa Tenisi, Tenis, Floor Curling, Badminton, Atletizm, Ayak Tenisi ve Penaltı Yarışması düzenlenecek.

TÜRKİYE'DE VE KUZEY KIBRIS'TA KUTLANIYOR

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bayramı ilan edilmişti.

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