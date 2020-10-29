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Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsu

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanını 97. Yıl dönümü dolayısı ile İktav araştırmaları merkezinde kitap ve arşiv Sergisi açtık Sergi www.gebzegazetedi.com da canlı yayınlandı https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1416255568572847/?vh=e&extid=0&d=n

Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsu

29 Ekim 2020 Perşembe 15:05

 
29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarken
Malazgirt Meydan Muharebesin den
Başkomutanlık Meydan Muharebesine
Tüm şehit ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz
İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Malazgirt
Zaferinden Kurtuluş savaşına adı ile hazırladığımız belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz
İktav dan Tarihi Kitap ve Gazete Sergisi
Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanını 97. Yıl dönümü dolayısı ile İktav araştırmaları merkezinde kitap ve arşiv Sergisi açtık .Sergi www.gebzegazetedi.com da canlı yayınlandı
.....
Belgesel tadın da Türklerin Anadolu’ya kapıların açıldığı Malazgirt den Sakarya meydan muharebesine Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kurulması ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği için hazırladığım Kurtuluş savaşının dönüm noktası Sakarya meydan muharebesi belgesel sinevizyonumuzu. Cumhuriyet bayramı dolayısı ile sizlerle paylaşıyor. Bayram coşkusu ile 29 Ekim cumhuriyet bayramını bir kez daha kutluyorum
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