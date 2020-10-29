Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanını 97. Yıl dönümü dolayısı ile İktav araştırmaları merkezinde kitap ve arşiv Sergisi açtık Sergi www.gebzegazetedi.com da canlı yayınlandı https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1416255568572847/?vh=e&extid=0&d=n

29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarken

Malazgirt Meydan Muharebesin den

Başkomutanlık Meydan Muharebesine

Tüm şehit ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz

İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Malazgirt

Zaferinden Kurtuluş savaşına adı ile hazırladığımız belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz

İktav dan Tarihi Kitap ve Gazete Sergisi

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanını 97. Yıl dönümü dolayısı ile İktav araştırmaları merkezinde kitap ve arşiv Sergisi açtık .Sergi www.gebzegazetedi.com da canlı yayınlandı

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