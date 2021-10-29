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Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman ve Gebze gazetesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

29 Ekim 2021 Cuma 13:49


29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarken
Malazgirt Meydan Muharebesi'nden
Başkomutanlık Meydan Muharebesine
Tüm şehit ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz.
İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Malazgirt
Zaferinden Kurtuluş savaşına adı ile hazırladığımız belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz
İktavdan Tarihi Kitap ve Gazete Sergisi
Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanını 97. Yıl dönümü dolayısı ile İktav araştırmaları merkezinde kitap ve arşiv Sergisi açtık .Sergi www.gebzegazetedi.com da canlı yayınlandı .
.....
Belgesel tadında Türklerin Anadolu’ya kapıların açıldığı Malazgirt'ten Sakarya meydan muharebesine Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kurulması ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği için hazırladığım Kurtuluş savaşının dönüm noktası Sakarya meydan muharebesi belgesel sinevizyonumuzu Cumhuriyet bayramı dolayısı ile sizlerle paylaşıyor. Bayram coşkusu ile 29 Ekim cumhuriyet bayramını bir kez daha kutluyorum.
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