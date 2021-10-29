Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman ve Gebze gazetesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarken

Malazgirt Meydan Muharebesi'nden

Başkomutanlık Meydan Muharebesine

Tüm şehit ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz.

www.iktav.com İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılıkolarak Malazgirt

Zaferinden Kurtuluş savaşına adı ile hazırladığımız belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz

İktavdan Tarihi Kitap ve Gazete Sergisi

www.gebzegazetedi.com Türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanını 97. Yıl dönümü dolayısı ile İktav araştırmaları merkezinde kitap ve arşiv Sergisi açtık .Sergida canlı yayınlandı .

.....

Belgesel tadında Türklerin Anadolu’ya kapıların açıldığı Malazgirt'ten Sakarya meydan muharebesine Gebze ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü kurulması ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği için hazırladığım Kurtuluş savaşının dönüm noktası Sakarya meydan muharebesi belgesel sinevizyonumuzu Cumhuriyet bayramı dolayısı ile sizlerle paylaşıyor. Bayram coşkusu ile 29 Ekim cumhuriyet bayramını bir kez daha kutluyorum.