Cumhuriyet Coşkusu Funda Arar Konseriyle Yaşanacak

Büyükşehir’in Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinin son gününde sahne alacak olan Funda Arar şarkılarıyla Kocaelililerin Cumhuriyet coşkusuna eşlik edecek





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirde Cumhuriyetin 98'inci yıldönümünün coşkuyla kutlanabilmesi için bir dizi etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında Sekapark’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali birbirinden renkli programlar ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Üç gün süren festivalin son gününde gün boyu gençleri birbirinden güzel etkinlikler bekliyor. Akşam ise Cumhuriyet coşkusu sevilen sanatçı Funda Arar’ın konseriyle zirveye çıkacak. Kocaelililer, Funda Arar’ın beğenilen şarkılarına eşlik ederken, Cumhuriyet coşkusu Sekapark’tan tüm Kocaeli’ye yayılacak.

CUMHURİYET COŞKUSU BU FESTİVALDE

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalin son günü olan 29 Ekim Cuma günü yani Cumhuriyet Bayramı’nda saat 13.00’te Kabile Sirk Sanatları Gösterisi’nin ardından yazar Gökhan Müftüoğlu-Gri Koç, okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya gelecek. Saat 16.00’da yine Alternatif Sahne’de Alper Rende söyleşisi düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00’de Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ve saat 17.30’da Murat Bizel Perküsyon Şov ve saat 19.00’da yeniden Kabile Sirk Sanatları Gösterisi düzenlenecek. Akşamı da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, 'Cumhuriyet Konseri' verecek.

BİRÇOK ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde üç gün boyunca söyleşiler ve perküsyon şovun yanı sıra Sirk Sanatları Gösterileri’nde Tahta Bacak, Jonglör Performans, Lastik Kız, Tek Teker Jonklör, Pandomim, Canlı Heykel Performans da yer alacak. Ayrıca Sekapark Uçurtma Tepesi alan içerisinde konumlandırılan Şişme Oyun Grupları Balon Futbolu, Sumo Güreşi, Canlı Langırt, Ayak Bilardosu, Dev Jenga, Şişme Dart, Gladyatör, Denge Parkuru veya Rodeo, Karaoke, Mini Golf Sahası, Futbol Dart festival boyunca kullanıma açık olacak.

PROGRAM AKIŞI

29 Ekim Cuma 3. gün

13:00 - 13:30 Kabile Sirk Sanatları Gösteri (Festival Alanı)

14:00- 14:45 Gri Koç Söyleşi (Alternatif Sahne)

15:00 - 15:45 Gri Koç İmza Töreni

16:00 - 16:45 Alper Rende Söyleşi (Alternatif Sahne)

17:00 - 17:30 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

17:30 - 18:30 Murat Bizel - Perküsyon Şov (Alternatif Sahne)

19:00 - 19:30 Kabile Sirk Sanatları Gösterisi (Festival Alanı)

20:00 - 21:30 Konser - Funda Arar (Ana Sahne)























