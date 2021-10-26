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Cumhuriyet Coşkusu SDKM’de Yaşandı

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Şef Yasin Koçman yönetiminde "Cumhuriyet Bayramı" konseriyle sezon açılışı yaparak muhteşem bir geceye imza attı.

Cumhuriyet Coşkusu SDKM'de Yaşandı

26 Ekim 2021 Salı 13:37

 

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in ev sahipliği yaptığı İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser akşamına; Vali Yardımcısı Aslan Afşarbey, Tarım İl Müdürü Yüksel Çil, Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı, şube personeli ile çok sayıda müzik dostu katıldı. Sezonun ilk konseri olma özelliği taşıyan ‘Cumhuriyet Bayramı’ konserinde, Şef Yasin Koçman yönetiminde yaklaşık 30 kişilik koro, birbirinden güzel türküleri başarıyla seslendirdi.

 

KARA FATMA TÜRKÜSÜ

 

Sunuculuğunu Ayşe Müge Şahin’in yaptığı ve 7 solistin sahne aldığı gecede, 21 eseri başarıyla okuyan koro şarkılarını zaman zaman seyirciyle birlikte seslendirdi. Türk bayraklarının açıldığı, coşkunun üst seviyelere ulaştığı gece unutulmaz anlara sahne oldu. Özellikle Yasin Koçman’a ait  “Vur Kara Fatma Vur” türkü ise büyük beğeni topladı. Gecenin finalinde ise Vali Yardımcısı Afşarbey, Şef Koçman’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Program, bayrakların sallandığı ve davetlilerin de coşkuyla eşlik ettiği ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ türküsü ile sona erdi.











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