Cumhuriyet Koşusu için başvurular başladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhuriyetin Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Pazar günü beşincisini gerçekleştireceği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” için kayıtlar alınmaya başlandı. Tüm katılımcılar kayıtlarını Büyükşehir Belediyesi üzerinden elektronik olarak yapabilecek.

BAYRAM COŞKUSUNA ANLAM KATACAK

Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda büyük ilgi gören Cumhuriyet Koşusu’nun bu yıl beşincisini gerçekleştirecek. Koşu, 29 Ekim Pazar günü Sekapark’ta 13.30’da Halk Koşusu ile başlayacak. Genç, yaşlı her kesimden vatandaşa açık olacak olan koşu, bu yıl da Cumhuriyet coşkusuna anlam katacak. Büyükşehir Belediyesi bu önemli organizasyonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Öte yandan koşu için kayıtlar alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr üzerinden ve İzmit merkezdeki SEKA Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM) dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına başvurularak yapılacak. Başvuru süresi 27 Ekim Cuma günü 17.00’ye kadar alınmaya devam edilecek. Kayıt formuna da yine www.kocaeli.bel.tr den ulaşılabilecek.

GÖĞÜS NUMARALARI

18 yaş üstü katılımcılar; kayıtlarını elektronik olarak; 18 yaş altı katılımcılar ise, ön kayıtlarını elektronik olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde görünen Veli Muvafakat namesini dolduracak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek. Bu işlemin ardından katılımcılara göğüs numaraları teslim edilecek. 1 km, 3km ve 10km koşularına ait göğüs numaraları; 16-27 Ekim tarihleri arasında, mesai saatleri dahilinde, İzmit merkezdeki SEKASEM dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından nüfus cüzdanı ibraz edilerek teslim alınacak.

ZAMANLAMA ÇİPİ

10 km. koşusuna katılacak sporculara göğüs numaralarının yanında bir adet zamanlama çipi verilecek. Çipini almayan sporcunun derecesi ölçülemeyeceği için, bu eksiklikten kaynaklanan herhangi bir hak talebi de olamayacak. Zamanlama çipi sadece 10 km. koşusuna katılan sporculara verilecek.

KAYIT VE GÖĞÜS NUMARASI AYNI OLACAK

1 km. Çocuk Maratonu ve 3 km. halk koşusuna katılacak sporcunun; kayıt numarası ile göğüs numarasının aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde, 10 km. koşusuna katılacak sporcunun da; kayıt numarası, göğüs numarası ve çip numarasının aynı olması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle, göğüs numarası ve zamanlama çipinin, koşucu tarafından kontrol edilerek teslim alınması gerekiyor.

PARA ÖDÜLLÜ KOŞU

Yarışmalarda ilk 10 dereceye giren koşucular, derecesine göre madalya ve nakdi ödülle desteklenecek. 10 Km koşusunda birinci gelene (bayan-erkek) 8 bin, 3 km Halk Koşusu’nda birinci olanlara ise (bayan-erkek) 1000 TL ödül verilecek. 3 km’lik halk koşusu (bayan – erkek) 13.30, 10 km koşusu (bayan-erkek) 14.30, ve 1 km’lik Çocuk Maratonu 14.45’de başlayacak. Tüm Kategorilerin bitimin ardından ise ödül seremonisi gerçekleştirilecek.

YARIŞ PARKURLARI

Cumhuriyet Koşu’nun 3 km Halk, 10 km Koşu ve 1 Km Çocuk Maratonu kategorilerinin parkurları ise söyle:

3 km. halk koşusu;

Çıkış ve Varış : Sekapark Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergah : Sekapark alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanır.

10 km. koşusu;

Çıkış ve Varış : Sekapark Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergâh : Büyükşehir Belediyesi önünden geçiş,

Gölcük eski yolunu takip,

Lastik-iş sendikası önünden sahil şeridine dönüş,

Sahil şeridi boyunca iskele yolunu takip ve

Sekapark yoluna geçerek bu yolun izlenmesiyle tamamlanır.

1 km. Çocuk Maratonu;

Çıkış ve Varış : SEKA Park Oteli önünde hazırlanan noktada olacaktır.

Güzergah : SEKA Park alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen kısa parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanır.

DETAYLI BİLGİ

Yarışmayla ilgili detaylı tüm bilgiler, 444 11 41 no.lu çağrı merkezinden ve 335 53 49 no.lu Cumhuriyet Koşusu danışma hattından alınabilir.