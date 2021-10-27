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Cumhuriyet Kupası’nda Ödüller Başkan Büyükgöz’den

Gebze Liseler Arası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Gençler Voleybol Şampiyonası’nda dereceye giren takımlara ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti

Cumhuriyet Kupası'nda Ödüller Başkan Büyükgöz'den

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:14


 

Gebze Liseler Arası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Gençler Voleybol Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokol birlikte verdi. Gebze Kaymakamlığı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Liseler Arası Cumhuriyet Kupası şampiyonasında voleybol branşında dereceye giren okullara ödüllerini takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçedeki 25 okuldan katılan ve müsabakalarda mücadele eden 300 genç sporcuyu kutladı. Gebze Liseler Arası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Gençler Voleybol Şampiyonası’nda dereceye giren okullar ise şöyle: “genç kızlar kategorisinde 1. Özel Gebze Final Akademi Okulları, 2. Türk Eğitim Vakfı Türkeş Özel Lisesi, 3.Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Lisesi, genç erkekler kategorisinde 1. Gebze Anadolu Lisesi, 2. Özel Gebze Final Akademi Okulları, 3. Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Lisesi.” 

















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