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Cumhuriyet kutlamaları Dilovası’nda başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Dilovası’nda da kutlamalar başladı

Cumhuriyet kutlamaları Dilovası'nda başladı

29 Ekim 2019 Salı 11:07

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yılı Dilovası’nda düzenlenen törenle kutlanmaya başlandı. Dilovası Belediyesi önünde düzenlenen çelenk koyma sunumuyla başlayan törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve  Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü (Yarın) saat 09.30’da Dilovası Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile devam edecek. Ardından saat 10,0’da Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadında ilçe protokolünün katılacağı ve okul öğrencilerinin düzenleyeceği gösterilerle son bulacak.





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