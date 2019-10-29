Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü (Yarın) saat 09.30’da Dilovası Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile devam edecek. Ardından saat 10,0’da Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadında ilçe protokolünün katılacağı ve okul öğrencilerinin düzenleyeceği gösterilerle son bulacak.
Cumhuriyet kutlamaları Dilovası’nda başladı
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Dilovası’nda da kutlamalar başladı
Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü (Yarın) saat 09.30’da Dilovası Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile devam edecek. Ardından saat 10,0’da Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadında ilçe protokolünün katılacağı ve okul öğrencilerinin düzenleyeceği gösterilerle son bulacak.