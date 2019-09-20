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Cumhuriyet Mahallesi'nde alt yapı çalışması

İSU ve Gebze Belediye’sine bağlı Ekipler Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kanalizasyon altyapısı yeniledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde alt yapı çalışması

20 Eylül 2019 Cuma 14:10

 Gebze Belediye’si altyapısı yenilenen Cumhuriyet Mahallesinin üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler altyapısı yenilenen Cumhuriyet Mahallesinde hazırlığı sürdürüyor. Gebze Belediye’si, kazı çalışmalarından dolayı yaşanan olumsuz bir durum olmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

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