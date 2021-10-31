CUMHURİYET YARIŞLARINDA DARICA FARKI

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı şehirlerde ve farklı branşlarda gerçekleşen turnuvalarda büyük bir başarı elde etti. Boks, karate ve atletizm branşlarında toplamda 47 madalya kazanan Darıca Belediyesi turnuvalara damgasını vurdu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın son dönemde büyük destek vermesiyle birlikte sporun her branşında her geçe gün adından daha da fazla söz ettiren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli illerde ve farklı branşlarda gerçekleşen müsabakaların hepsinde kürsüye çıkarak büyük bir başarı elde etti.

BOKS’TA 4’TE 4 BAŞARI

25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Boks Turnuvasında 4 sporcuyla mücadele eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü dörtte dört yaparak önemli bir başarıya imza attı. 250 sporcunun katıldığı turnuvada Samet Gümüş 63 kiloda birinci, Alperen Terzi 75 kiloda birinci ve Onur Arkçı 60 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken Mehdican Samanlı ise 57 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bütün sporcuları kürsüye çıkma başarısı gösteren Darıca Belediyesi, boks branşında çifte bayram coşkusu yaşadı.

KARATEDE 42 MADALYA

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Olimpiyat ikincisi çıkardığı karate branşında ise başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gerçekleşen ve 8 ilden 450 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası’na Darıca Belediyesi adeta damgasını vurdu. Minikler, Yıldızlar ve Ümit Gençler kategorilerinde 21 birincilik, 9 ikincilik ve 12 üçüncülük olmak üzere toplam 42 madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvaya da ambargo koydu.

ATLETİZMDE DE MADALYA GELDİ

Sporun her branşına destek veren ve yatırım yapan Darıca Belediyesi, yatırımlarının karşılığını almaya devam ediyor. Boks ve karate branşlarının yanı sıra atletizm branşında da Cumhuriyet yarışlarında madalya kazanan Darıca Belediyesi’nde yüzler gülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet koşusu kadınlar kategorisinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu İremnur Türkmen ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu madalyasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan aldı. Darıca Belediyesi, böylece 3 farklı turnuvada 24 birincilik, 11 ikincilik ve 12 üçüncülük olmak üzere toplamda 47 madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

BIYIK BAŞARILI SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Farklı branşlarda kazanılan başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden ve başarılı sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Spor şehri Darıca hedefimiz doğrultusunda yaptığımız yatırımların meyvelerini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen farklı müsabakalarda sporcularımızın ve kulübümüzün gösterdiği başarı bize spora daha fazla destek olma motivasyonu sağlıyor. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, kulübümüzü, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.













