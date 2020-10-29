Cumhuriyetin Kuruluşu Kocaeli’de İlan Edildi

Türkiye son yıllarda iç ve dış düşmanlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizin dört bir tarafı düşmanla çevrili. Hedefte Türkiye yer alıyor. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanında, Kocaeli’nin yeri ve önemi ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhuriyet Kocaeli’de İlan Edildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız bugün, Kocaeli’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinde çok önemli yeri ve önemi bulunmaktadır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulacak yeni devlet modelinin “Cumhuriyet’’ olacağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilanı olan 29 Ekim 1923 tarihinden 10 ay önce, 16 Ocak 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kocaeli’de İlan edilmişti.

Bu tarih, her yıl Kocaeli’de Basın Onur Günü olarak kutlanmaktadır. İlgili ve yetkililer mesajlar yayınlamakta, toplantılar düzenlemektedirler. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te Kocaeli İzmit’te, Sultan Abdülaziz’in Av Köşkü olarak bilinen Kasr-ı Hümayun’da, bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni kurulacak devlet modelinin “Cumhuriyet’’ olacağını; o dönemin önemli gazetecilerinin katıldığı ve basın tarihine, ‘İzmit Basın Toplantısı’ olarak geçen basın toplantısını düzenleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili çok önemli bilgiler vermişti. 6 saat süren basın toplantısı tutanakları daha sonra yayınlandı.

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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA KOCAELİ