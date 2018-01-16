Cumhuriyetin temelleri Kocaeli’de atıldı

Türk Basın Tarihi içinde Kocaeli Basınının ayrı bir önemi var. Türkiye’de renkli olarak şehirlerde gazete çıkarılan illerin başında Kocaeli gelir. İlk gazete Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde Kocaeli adıyla ilimizde yayınlanmış önemli hizmet yapmıştır. Bugüne kadar Kocaeli Basın tarihiyle ilgili çok az çalışma var. Keşke Kocaeli Bası tarihi her bakımdan incelense ve araştırılarak gelecek kuşaklara aktarılsaydı. Bu yıl Kocaeli gazeteciler Cemiyeti 16 Ocak basın Onur günü önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türk Dünyası’nı ilimizde buluşturan KOGACE, 3 gün süren zirve hazırladı. 8 Ülkeden Gazeteciler, medya mensupları ilimizde buluşarak hem 16 Ocak’ın önemini tartışıyor, hem de Gazeteciliği ayrıntılı olarak masaya yatırıyor. Biz de bu etkinlikleri takip ederek, tarihe not düşüyoruz.

16 Ocak 1923 tarihinde Atatürk’ün İzmit Basın toplantısı basın tarihi açımızdan önemli yere sahip. Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce 16 Ocak 1923’te Mustafa Kemal Atatürk Türk basınının çok önemli gazetecilerinin İzmit’e davet ederek Cumhuriyetin ilanını İzmit’te kamuoyuna açıklamıştı. Gerek Cumhuriyet gerek Cumhuriyet sonrası Kocaeli’de birçok gazete yayınlandı. Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak bu gazetelerin birçok nüshasına ulaştım. Her biri birer tarihi belge niteliğindeki Kocaeli basınının örnek sayılarak araştırmacıların yüksek bilgilerine sunmayı bir görev kabul ediyorum.

TÜRK BASIN TARİHİNDE DEVR-İ ALEM

Bu güne kadar Araştırmacı gazeteci, Devr-i Alem belgesel tv program yapımcısı, Avrasya Yayıncılar Birliği Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar konseyi üyesi olarak Türk Basın tarihi ile ilgili birçok yazı kaleme aldım. Basın İlan Kurumu ile ilgili yazılar yazdım. 43 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak Türk Basın tarihine ışık tutan yazdığım yazıların bir bölümünü 10 Ocak çalışan Gazetecilere günü ve 16 Ocak Basın Onur günü dolayısı ile sizlerin bilgilerine sunuyorum.

KURTULUŞ SAVAŞINDA ANADOLU BASINI

Türk Basın tarihinde Andolu Basınının Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna en büyük katkıyı yapmıştır.

Kuvvayi Milliye’yi Anadolu Basın desteklemiş, Sivas Kongresi’nin toplanmasında bizzat Atatürk tarafından İrade-i Milliye yani bugünkü ifadesiyle Ulus gazetesi yayın hayatına sokulmuş, Mehmet Akif ve Eşref Edip tarafından Sebül-ür Reşat dergisi yayınlanmıştır.

Anadolu basını Kurtuluş Savaşını desteklerken İstanbul gazeteleri mandacılığı savunuyordu. Bugün de Anadolu gazeteleri milletin ve devletin yanında onur mücadelesi veriyor.

BASIN TARİHİNDE GEBZE

Basın tarihinde Gebze ve Kocaeli’ne baktığımızda Atatürk Cumhuriyet’in ilanından 9 ay önce 16 Ocak 1923’de ilk Basın toplantısını İzmit’te düzenleyerek Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. Bir anlamda bu basın toplantısıyla Cumhuiyet’in temelleri Kocaeli’nde atılmıştı.

Basın tarihimizde Gebze’nin ayrı bir yeri vardır.Gebze’de ilk gazete 1953 yılında Gebze’nin Sesi adıyla Emin Polat tarafından çıkartılmıştır. Hayri Macar’dan Ragıp Demirkol’a Şükrü Bülbül’den Ramazan Arslan’a birçok gazeteci Gebze’de hoş sedalar bırakarak gelip geçmiştir.

Önemli olan hoşsedalar bırakmaktır. Genç gazeteci arkadaşlarıma tavsiyem, eforlarını birbirlerine harcamak yerine basın mesleğinin vefasız olmadığını göstermeleri ve basın tarihi ile ilgili araştırma yapmalarıdır. Biz kendi mesleğimize ve kendimize büyük vefasızlık yapıyoruz. Vefasızlık yapanlar vefasızlığa uğrayacaktır.

ATATÜRK VE BASIN TARİHİNDE KOCAELİ

10 OCAK Çalışan Gazeteciler Gününü kutladıktan hemen sonra 16 ocak Kocaeli Basın tarihi için çok önemlidir. 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili ilk basın toplantısını İzmit’te düzenledi.30 yıldır Gebze’de gazetecilik yapıyoruz . Kocaeli’nin tarihine ışık tutan ilk belgesel TV programını 1999 yılında biz hazırlayarak 16 Ocak basın onur gününe ayrı bir önem verdik. Kocaeli Belgeselini birçok TV kanalında yayınlatarak Kocaeli’ye ve tarihimize karşı vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.Keşke bizim gibi daha birçok kurum ve kuruluşu belgeseller hazırlayarak TV kanallarına dağıtsalardı.

Basın yayın hayatında 43 yılı geride bırakan, 80’e yakın ülkeyi gezerek Devri Alem Belgesel programları hazırlayarak gök kubbede hoş seda bırakmaya çalışan, tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize vefa borcunu ödemeye çalışan bir Gazeteci olarak bir kez daha 16 Ocak basın Onur Gününü kutluyor, meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum.