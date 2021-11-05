Cumhuriyet’te Asfalt Çalışması Tamam

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde asfalt çalışmasını tamamladı. İlçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Ekipleri, bir süre önce Cumhuriyet Mahallesi’nde başladığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde asfalt çalışmasını tamamladı. İlçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Ekipleri, bir süre önce Cumhuriyet Mahallesi’nde başladığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Bu mahallede toplam 14 sokakta 6 bin 918 ton PMT, 3 bin 714 ton binder asfalt ve 5 bin 204 m2 bordür çalışması gerçekleşti.

Öncelik sırasına göre üst yapı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Ekipleri, vatandaşların yol konforu için hummalı bir çalışma yürütüyor.





