D-100 güney yan yolda kaldırım ve otokorkuluklar yapıldı

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda TEM Otoyolu servis yolunda ve D-100 köprüsü için fore kazık çalışmaları devam ediyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu servis yolunda ve D-100 köprüsü için fore kazık çalışmaları devam ediyor.





GÜNEY YAN YOL TRAFİĞE AÇIK

Güney yan yolda bitümlü temel ve binder asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yol şerit çizgileri çekilen güney yan yolda kaldırım bordür çalışmaları ve otokorkuluk imalatları yapıldı.





FORE KAZIK ÇAKILIYOR

D-100 köprüsü için temel kazığı çakılması çalışmaları sebebiyle D-100 Ankara istikametinde trafik güney yan yola aktarıldı. D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında D-100 köprüsü yapımı için fore kazık çakılıyor. D-100 köprüsü için 112 adet fore kazıktan 95 adedi çakıldı.





OTOBAN SERVİS YOLU ASFALTLANDI

Kuzey yan yolda toprakarme, istinat duvarı perde ve temel beton imalatları yapılırken D-100 Karayolu Ankara istikametindeki köprünün kırımı gerçekleştirildi. 700 metre uzunlukta 11 metre genişlikteki otoban servis yolunda aşınma asfalt serimi yapıldı.





30 METRE GENİŞLİKTE DUBLE YOL

30 metre genişlikte olacak olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve yol üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolunda 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılacak.