D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı

TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
Toplantıda iki üniversiteden konu ile ilgili istenen raporlar okundu. Trafik güvenliği açısından Yalova Üniversitesi, Hukuki yönden de İstanbul Üniversitesinden alınan raporlar komisyon üyelerine okundu. Raporların okunmasının ardından trafik güvenliği açısından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların D/100 Karayolunu kullanmaması oy birliği ile kabul edildi.
“D-100 KARAYOLUNU KULLANAMAYACAKLAR”
Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu; “UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 karayolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
AA