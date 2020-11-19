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D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında alınan kararla D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı.

D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı

19 Kasım 2020 Perşembe 16:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu Başkanlığında yapılan UKOME toplantısında tarihi bir karar alındı. Uzun süren görüşmelerin ardından D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kararın ardından hiçbir firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı için D-100 karayolunu kullanamayacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN

Toplantıda iki üniversiteden konu ile ilgili istenen raporlar okundu. Trafik güvenliği açısından Yalova Üniversitesi, Hukuki yönden de İstanbul Üniversitesinden alınan raporlar komisyon üyelerine okundu. Raporların okunmasının ardından trafik güvenliği açısından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların D/100 Karayolunu kullanmaması  oy birliği ile kabul edildi.

“D-100 KARAYOLUNU KULLANAMAYACAKLAR”

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu; “UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 karayolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.




AA
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