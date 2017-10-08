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D-100’de can pazarı

Körfez işçileri taşıyan midibüsün, yola çıkan TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre yaklaşık 31 kişi yaralandı.

D-100'de can pazarı

08 Ekim 2017 Pazar 13:04

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden ve bir limanda çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen 41 P 8562 plakalı midibüs, Körfez Yarımca mevkisinde yola çıkan 34 ZP 7279 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 31 kişinin yaralandığı öğrenilirken, midibüste sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

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Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine gelen bilgilere göre kazanın işçileri taşıyan midibüsün yola çıkan tıra çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

 

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Yaralıların çevredeki hastanelere intikal ettirildiğini belirten Can, "Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve yaklaşık 20 yaralı olduğu bilgisi geldi. Yaralı sayısının kesinleştirilmesi hususunda emniyet ve sağlık ekiplerimizin çalışması sürüyor" dedi. Daha sonra Kaymakam Can, kesinleşen yaralı sayısını 31 olduğunu belirtti.

Öte yandan, kazada yaralananların hastanelere sevki tamamlandı. Karayolları ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalara başladı.

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