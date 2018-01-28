D-100’deki köprülere ilave merdiven ve asansör

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-100’deki üç köprüde ilave asansör ve yürüyen merdiven çalışması yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100 üzerinde inşa ettiği yaya köprüleri sahil bölgesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan önemli bir geçit. Yaya köprüleri hem D-100’e hem de Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanmaları nedeniyle yoğun bir yaya akış sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda D-100’de yapılacak yeni ulaşım planı nedeniyle Mimar Sinan ve Turgut Özal yaya köprülerinde ilave asansör ve yürüyen merdiven çalışması yapmaya hazırlanıyor.

MİMAR SİNAN’A YÜRÜYEN MERDİVEN



D-100 İstanbul-Ankara istikametinde Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün orta ayakları arasından geçecek sığınma cebi ve durak güzergahı yapılacak. Şehit içi otobüsleri böylece D-100 trafiğinden ayrıştırılacak. Toplu taşım araçlarından inen vatandaşların köprüyü kullanabilmeleri için orta ayağın kenarında ilave yürüyen merdiven ve asansör çalışması gerçekleştirilecek.

İLAVE ASANSÖR



Mimar Sinan Yaya Köprüsü’ne yürüyen merdiven ve bir asansör yapılırken Adnan Menderes Yaya Köprüsü’nün güney orta yaya merdiveninin yanına bir asansör ilave edilecek. Aynı şekilde Turgut Özal Yaya Köprüsü’nde de asansör uygulaması yapılacak. Çalışmayla

yaya köprüleri böylece daha da işlevsel hale gelecek.

İHALE 13 ŞUBAT’TA



Büyükşehir Belediyesi çalışmayı yapacak firmayı belirlemek için ihaleye çıkacak. 13 Şubat Salı günü Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilecek olan ihale saat 11.00’da yapılacak. Çalışma yer tesliminde sonra 120 gün içinde tamamlanarak hizmete girecek.